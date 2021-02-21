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Gündem Fazıl Say 'dost'larının arkasında durdu: Müjdat Gezen ve Metin Akpınar'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretini savundu!
Gündem

Fazıl Say 'dost'larının arkasında durdu: Müjdat Gezen ve Metin Akpınar'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretini savundu!

Fazıl Say, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ederek darbe imasında bulunan, mahkemede hesap günü gelince de 'kıvırma' yolunu tercih eden Müjdat Gezen ve Metin Akpınar'a bir destek de 'dost'ları Fazıl Say'dan geldi.

Yeniakit Publisher
2021-02-21 20:22:00 - 2021-02-21 20:28:45

 Yeniakit.com.tr 

İnstagram hesabından açıklamarda bulunan Fazıl Say, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettikleri ve darbe imasında bulundukları için haklarında 4 yıl 8'er ay hapis cezası istenen Müjdat Gezen ve Metin Akpınar'a destek verdi. Say, "Dost taraf olur. Ben bu sanatçıların dostuyum." dedi.

'Farklı olmak suç değildir'

Say, Cumhurbaşkanı'na hakareti ve darbe imasını desteklediği mesajında şu ifadeleri kullandı:

"İkisi de çok sevdiğim sanatçı. Düşünün, tüm ömrümüz boyunca bizi kimi zaman katıla katıla güldürdüler, kimi zaman da düşündürdüler. Üstün yetenekli, verimli, ve topluma fayda sağlayan şekilde öğretici iki insan; Metin Akpınar ve Müjdat Gezen. Her insana hitaben şunu söylemek isterim; Fikirler insanına göre farklı farklıdır, ve farklı olması suç değildir, farklı olması asıl olması gerekendir, fikir zenginliği iyi olandır, bu ülke için, bu dünya için ve insanlığın süregelen gelişimi için. Siyasi fikirler, inanç üzerine ya da sanatsal fikirler ve hatta spor üzerine, futbol üzerine güncel olaylar üzerine, salgın üzerine."

2019'da da aynısını yapmıştı!

Fazıl Say, Zuhal Olcay'ın bir mekanda şarkı söylediği sırada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret etmesi sonucu aldığı 11 ay 20 günlük hapis cezası için de aynı desteği vererek, "Zuhal Olcay yalnız değildir." demişti.

Metin Akpınar ve Müjdat Gezen ne demişti?

Halk TV yayınında Uğur Dündar'a konuk olan Metin Akpınar, "Bu kutuplaşma ve karmaşadan kurtulmamızın tek çaresi demokrasidir. O noktaya ulaşabilirsek kavga gürültü olmadan bu işin içinden çıkarız. Ulaşamazsak ise belki lideri ayağından asarlar, belki mahzenlerde zehirlenerek ölür, belki de başka liderlerin yaşadığı kötü sonları yaşayabilirler." diyerek 'darbe' imasında bulunmuştu. Müjdat Gezen ise "Recep Tayyip Erdoğan, sen bizim vatanseverliğimizi sınayamazsın, haddini bil." ifadelerini kullanmıştı.

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