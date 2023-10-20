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Gündem Fazıl Say Avrupa'nın gerçek yüzüyle tanıştı! Tüm konserleri iptal edildi
Gündem

Fazıl Say Avrupa'nın gerçek yüzüyle tanıştı! Tüm konserleri iptal edildi

Yeniakit Publisher
2023-10-20 23:32:00 - 2023-10-21 00:14:13
Fazıl Say Avrupa'nın gerçek yüzüyle tanıştı! Tüm konserleri iptal edildi

İsrail'in Filistinli mazlumlara yönelik saldırılarına tepki gösteren Fazıl Say, Avrupa'nın gerçek yüzüyle tanıştı.

Katil Netenyahu'ya tepki gösterip Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İsrail tutumunu desteklweyen Fazıl Say, Avrupa ile tanışma imkanı buldu.

Say, Filistin'e destek verdiği sözde özgürlükçü Batı, konserlerini iptal etti.

Fazıl Say, "Ben Avrupa'da ifade özgürlüğüne güven duyulur, karanlık ve anlayışsızlık yaşanmaz diye bilirdim. Bu rahatsız edici olay babında güvenim oldukça sarsıldı" dedi.

Say'ın açıklaması şöyle:


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