Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Şu anda gönüllüler üzerinde Sinovac Faz-3 çalışması yapıyor.” dedi. Bakan Koca, yerli aşı çalışmalarının da devam ettiğini nisan ayında devreye gireceğinin müjdesini verdi. Koca, “Sinovac, inaktif virüs tekniğine göre hazırlanan bir aşıdır. Bizim yerli aşımız da öyle. Bu tür aşılarda enfekte etme özelliğini yitirmiş olan virüs vücuda verilerek, vücudun hastalığa bağışıklık kazanması hedeflenir.” dedi. Faz 3 çalışma ne demek? Faz 3 aşı nedir? Faz 3 klinik çalışma nedir? soruları Sağlık Bakanı Koca'nın açıklamalarından sonra merak edildi.

Faz 1, faz 2, faz 3 ne demek?

Aşı için üç aşamada yapılan klinik denemelerde, ilk aşamada yani faz-1'de az sayıdaki gönüllü sağlıklı denek üzerinde aşının güvenli olup olmadığı ve olası yan etkileri araştırılıyor. İkinci aşama olan faz-2'de ise güvenilirliği doğrulanan aşının etkinliği 100'den fazla denek üzerinde test ediliyor. Üçüncü ve son aşamada da aynı işlem birkaç bin denekte tekrarlanıyor, böylece aşının güvenilirliği ve etkinliği araştırılıyor.