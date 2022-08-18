Faydalı sanılıyordu! Rize'nin meşhur ılıcası Andon için harekete geçildi

Rize'de bazı kesimlerce faydalı olduğuna inanılan fakat içmeye uygun olmadığı tespit edilen "Ilıca suyu" arıtılacak.

Rize Sağlık Müdürlüğünden konuyla ilgili açıklama yapıldı. Buna göre; Andon ılıca içme suyuna ilişkin mevcut analiz ve denetleme raporları, Sağlık Bakanlığı ile paylaşıldı.

Andon ılıca suyunun tekrar vatandaşların kullanımına kazandırılması ve arıtılması çalışmalarının başlatılması için Sağlık Bakanlığından talepte bulunulduğu bildirilen açıklamada, "Bunun üzerine Sağlık Bakanlığı suyun şu anki PH ve iletkenlik değerlerinin ölçülmesi amacıyla Rize İl Sağlık Müdürlüğünden numune alınarak sonucun Bakanlığa iletilmesini istemesi nedeniyle İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri Ilıca suyundan yeniden numune alarak laboratuvarda analiz etti." ifadeleri kullanıldı.

Analiz sonuçlarının Bakanlığa rapor edildiği kaydedilen açıklamada, "Suyun özelliği bozulmadan yeniden içilebilir duruma getirilebilmesi için hangi tür arıtma sisteminin kullanılacağına dair bakanlıkça uzmanlar tarafından inceleme ve çalışma başlatıldı." denildi.

Ayrıca çalışmanın kamuoyuyla paylaşılacağı bildirildi.