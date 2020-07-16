Faydaları saymakla bitmiyor! Leblebi nelere iyi geliyor?

Oldukça sık tüketilen leblebi, nohutun kaynatılıp kavrulmasından elde ediliyor. Güçlü bir kalsiyum kaynağı olan leblebi, içeriğinde yüksek miktarda vitamin ve mineral içeriyor. Bu özelliği ile birlikte insan sağlığına inanılmaz faydalar sağlıyor. Uzmanlar leblebinin gelişime katkı sağladığını, yüksek lifli yapısı ile birlikte sinridime fayda sağladığını ve metabolizmayı hızlandırırarak kilo vermeye yardımcı olduğunu söylüyor.

Peki leblebi nelere iyi geliyor? Leblebinin faydalarını sizler için araştırdık. İşte leblebinin inanılmaz faydaları...

- Sinir hücrelerinin fonksiyonlarını arttırır. Bu sayede stres ve depresyon gibi ruhsal hastalıklarına birebir gelir.

- Güçlü lif yapısıyla birlikte açlığı giderir, uzun süreli tokluk hissi verir. Bu özelliği ile birlikte kilo vermek isteyenler için ideal bir besindir.

- Demir bakımından da oldukça zengin olan leblebi, bağışıklık sistemini güçlendirerek çeşitli hastalıklara karşı vücuda kalkan olur.

- Vücudun enerjisini arttırır.

- Kansızlık gibi hastalıkların önüne geçer.

- Uzmanlar, leblebinin kanser düşmanı olduğunu söylemektedir.

- İçerdiği amino asitler ile birlikte böbreklerde taş oluşumunu engeller, böbrekteki taşların idrar yolu ile vücuttan atılmasına yardımcı olur.

- Yapılan araştırmalar leblebinin kötü kolesterol seviyesini azalttığını ve bu sayede felç, kalp krizi, damar tıkanıklığı gibi ciddi rahatsızlıkların yaşanma riskini en aza indirdiğini göstermiştir.