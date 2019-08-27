Fayanslardaki siyah lekeler nasıl çıkar? Banyo temizliği nasıl yapılır? Fayans araları nasıl temizlenir?

Mutfakta pek çok temizlik için kullandığımız elma sirkesi kadınların kurtarıcısı oldu. Banyolarınızda karşılaştığınız kireç lekeleri deterjanlarla bile gitmek bilmiyor değil mi? Üstelik eldiven kullansanız dahi solunum yoluyla ciddi zarar veren deterjanlar bu lekeleri çıkarmakta yetersiz kalıyor.

Elma sirkesi hem sağlığınızı koruyacak hem de fayans lekelerinizi kolayca çıkaracak en pratik yollardan ilki.

İkinci kurtarıcınız karbonat. Limondan da yardım alarak kullanacağınız bu yöntem oldukça etkili sonuçlar doğuracak.

Ve yıllardan beri kullanılagelen arap sabunu! Halılardaki her türlü lekeyi çıkarmasıyla mahir arap sabunu banyo ve mutfak fayanslarınız için de gözle görülür bir fark ortaya koyacak.

Bu saydığımız malzemelerle hem kendinizi sağlığınızı koruyun hem ekonominizi hem de evinizin temizliğini. Ve inanın günümüzdeki hiçbir leke ve kir basit temizleme yöntemleriyle çıkmayacak kadar inatçı değil. Bu sebeple hemen kimyasallara sarılmak yerine düzenli ve sık temizlik yaparak kurtulmayı deneyin.