Fayans aralarındaki pas, leke ve kiri temizlemenin formülü! Uygulama yöntemi: Bunu yaparsanız

Fayans aralarında oluşan pas lekelerini temizleme yöntemleri birçok insan tarafından araştırılıyor. Çünkü kötü bir görünüm oluşturan bu durum, pek çok insanı rahatsız edebiliyor. Ancak fayans aralarındaki kötü görüntüyü temizlemek için öncelikle neden kaynaklandığının da bilinmesi gerekir. Bu sayede doğru yöntem uygulanabilir.

Fayans aralarındaki pas lekeleri genellikle suyun sertliği ya da havadaki nemden dolayı oluşabilir. Bu nedenle fayans aralarındaki pas lekelerinin önüne geçebilmek için düzenli bir şekilde temizleme ve havalandırma işleminin yapılması tavsiye ediliyor.

FAYANS ARALARINDAKİ PAS LEKELERİNİ ÇIKARTABİLEN YÖNTEM

Fayans aralarındaki pas lekelerini çıkartmak için birçok farklı yöntem tercih edilebiliyor. Ancak aşağıdaki yöntem sayesinde de pas lekelerini çıkartmak kolayca mümkün olabiliyor. Nitekim söz konusu yöntem için gerekli malzemeler şu şekilde;

Beyaz sirke.

Karbonat.

1 diş fırçası.

UYGULANIŞI

Fayans aralarına beyaz sirke dökülür ve birkaç dakika kadar beklenir.

Ardından fayans aralarına karbonat serpiştirilir ve devamında diş fırçası ile ovalama işlemi yapılır. Ancak ovalama dikkatli yapılmalı. Nitekim fırça fazla bastırılmamalı ve temizlik işlemi yapılan bölgeleye zarar verilmemeli.

Devamında temizlenen bölge bol su ile durulanarak kurulmaya bırakılır.

Sonuç olarak fayans aralarındaki pas lekelerinin azaldığı gözlemlenebilir.

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