Fayans araları nasıl temizlenir? Fayans temizlemenin kolay yolları

Fayans Araları Nasıl Temizlenir?

Fayans araları ilk yapıldığı tertemiz durmayacağından dolayı er ya da geç kirlenir. Bu sorunun oluşmasının sebebi nem, kireçten kaynaklı birikintileri kir, kurum, yağ damlaları, yıkanmamış alanlar, kimyasal ürünler ve deterjanlardır. Bu sorunlardan kurtulmak adına kimyasal ürünler kullanılabileceği gibi ev içindeki malzemelerde kullanılabilir. Bu malzemelerden yapılacak olan karışımların doğru şekilde kullanılması, düzenli şekilde temizlikte kullanılması ve söylenilen şekilde kullanılması çok önemlidir. Fayans aralarındaki kirler için hazırlanacak olan karışımlar kesinlikle sağlık açısından sorun yaratmaz. Bundan dolayı kullanılması gerekir. Kimyasal ürünler zaman içinde özellikle cilt üzerinde sorunlara sebep olur. Cilt kanseri oluşmasının en önemli nedenlerinden bir tanesi çilde dokunarak uygulama yapılmasıdır. Kimyasal ürün kullanımı yapacak olan kişilerin mutlaka eldiven kullanması gerekir.

Banyo fayans siyah lekeleri nasıl çıkar?

Mekanik Temizlik

Bu temizleme işleminde herhangi bir araç olmadan var olan kirlerin çıkarılması konusunda yardımcı olur. Mekanik temizleme işlemleri için aşağıdaki uygulamalar detaylı bir şekilde kullanılmalıdır.

Sert Kıllarla Fırçalama

Fayans araları oldukça dar olduğundan kaynaklı düzenli olarak fırçalama yapılması gerekir. Yalnız dar olduğundan dolayı fırçalama yapılması konusunda dikkatli olunmalıdır. Sert büyük fırça kullanılması fayansların kendisine zarar verebileceğinden dolayı bu aşamada diş fırçası kullanımı yapılması daha uygun olur. Özellikle sert kılları olan fırçaların tercih edilmesi daha uygundur. Sert kıllar sayesinden kirler kısa sürede tamamen ortadan kalkar.

Bıçak Kullanımı

Güçlü ve derin kirlere sahip olan fayans aralığı temizliğinden kurtulmak isteyen kişiler bıçak yardımıyla kazıma işlemi yapılabilir. Özellikle kırtasiyeden alınacak olan maket bıçağı kullanımı yapılabilir. Yalnız bu uygulamada mutlaka dikkati olmak gerekir.

Zımpara

Özellikle inçe taneli olan zımpara kullanımı kirlerin çıkarılması adına kullanılır. Uygulama esnasında fayansların çizilmesine dikkat edilmelidir.

Ev Yapımı Tarifler

Sirke, Soda ve Limon Suyu

Yarım limon suyu

1,5 litre su

Çeyrek fincan sirke

Yarım fincan içilecek soda

1,5 litre kaynatılmış olan suyun içine tüm malzemeler katılır. Malzemelerin iyice karıştırılması çok önemlidir. Bu sayede karışım reaksiyon sağlayarak faydalı olur. Temiz bir süngerin sert tarafı ile fayansların araları ovalanmalıdır. Bu uygulamanın yapılması esnasında eldiven kullanılması gerekir. Ardından 10 dakika kadar bekletilen alan su ile durulanır ve parlama oluşması için kurulanmalıdır.

Soda ve Çamaşır Suyu

Kabartma tozu

Çamaşır suyu

Derin bir kabın içine çamaşır suyu alınır ve üzerine yavaş şekilde kabartma tozu dökülür. Karışımın iyi şekilde karıştırılması temizlik için önemlidir. Temizliğin sağlanması adına bulaşık süngeri ya da diş fırçası yardımıyla ovalama yapılır. Ardından ıslak bezle birkaç defa durulama yapılması çok önemlidir.

Limon Suyu ve Sirke

Yarım bardak limon suyu

Yarım bardak sirke

Bir diş fırçası yardımıyla fayans araları tamamen ovalanarak bu karışım sürülür. Ardından uygulama yarım saat boyuna kirlerin yumuşaması adına bekletilir. Ardından nemli bez yardımı ile silindiğinde kısa sürede kirler çıkar.

Kabartma Tozu ve Sirke

1 adet kabartma tozu

Yarım su bardağı sirke

Sprey şişe içine sirke alınır ve üzerine kabartma tozu eklenerek çalkalanır. Ardından kirlerin ve yağların üzerine püskürtülerek yarım saat boyunca olduğu gibi bekletilir. Ardından süngerin sert tarafıyla ovalandığında kısa sürede kirlerin hemen çıktığını görmek mümkündür.

Diş Macunu

Beyaz diş macunu parmak yardımıyla fayanslardaki derz alanlarına sürülür. 30 dakika kadar bekletilen macun sert diş fırçası ile ovalanmalıdır. Ovalama işlemi bittikten sonra nemli bezle silinme işlemi yapıldığında kirler ve yağlar hemen çıkar. Ardından bu alanlara alkol ile silinme işlemi yapılır. Alkol uygulaması kirlerin derinlemesine temizlenmesine olanak sağlar.

Buharlı Temizlik

Buharlı temizlik cihazlarını kullanarak temizlik yapılması en etkili uygulamalardan bir tanesidir. Bu uygulamada kullanılacak cihazlar oldukça pahalı olduğu için birçok kişi tarafından tercih edilmez. Buhar uygulamasında yüksek düzeyde sıcaklıklar sunar. Su buharlarının basıncının etkisi ile temizlik uygulaması yapılır. Derz aralarında bulunan kirler ve yağların hızlı şekilde dışarıya atılmasına olanak sağlar. Buharlı uygulama sonrasında fayansların yüzeyine akan kirlerin nemli bezle silinmesi gerekmektedir. Buharlı olan uygulama oldukça çevre ve insan dostudur.

Fayanslar araları hangi deterjanla temizlenir?

Beyaz sirke ile fayans araları bembeyaz olacak. Öncelikle iki malzemeyi bir kap içinde güzelce karıştırın. Fayans arasına bu karışımı dikkatli şekilde dökerek kirlerin çözülmesini bekleyin. 15 dakika kadar bekledikten sonra derzlerdeki sarı renk ve kirler temizlenmiş olacak.

Sararmış tuvalet derzleri nasıl temizlenir?

Tüm fayans aralarına sirke ve tuzlu suyu dökerek 5 dakika kadar bekleyin. Daha sonra ilk dökülen yerden başlayarak tüm fayans çizgilerini diş fırçası ile ovalayın. Tuzun ve sirkenin etkisi ile fayans araları tertemiz bir sonuç verecektir. Bu yöntemi evdeki tüm fayanslar için deneyebilirsiniz.