Fayans araları nasıl temizlenir? Fayans araları nasıl beyazlatılır?

Kireç çözücü gibi farklı kimyasal ürünleri fayans aralarını temizleme konusunda kullanılmaktadır. Bununla beraber bu temizleyici ürünleri fayans aralarında yer alan derzleri çözerek çıkartmasından dolayı sağlıklı bir yöntem olarak yer almamaktadır. Fayans aralarını ev içerisinde bu temizlik malzemeleri kullanarak temizlemek derzleri zedelemektedir.

Fayans araları nasıl temizlenir?

Derz dolgusunun temizliği konusunda dilerseniz çamaşır suyu da kullanabilirsiniz. Su ile seyreltilmiş durumda yer alan çamaşır suyu, sprey kullanılarak fayans aralarına sıkılabilmektedir. Daha sonra sert bir fırça kullanılarak fayans aralarında yer alan kirleri çıkarabilirsiniz.

Kirlenmiş durumda yer alan fayans aralarını temizlemek için derz temizleyici spreylerden yararlanabilirsiniz. Yapı marketleri içerisinde satılmaya devam eden bu ürünler, fayans aralarına kolayca uygulanabilmektedir.

Kimyasal Kullanmadan Temizleme

-Kimyasal madde kullanmaya gerek kalmadan fayans aralarını kolayca temizleyebilirsiniz. Derz dolgularını tamamen bezle ıslattıktan hemen sonra üzerine bir miktar kabartma tozu kullanarak yine sert bir fırça ile temizleyebilirsiniz. Bu uygulama ile fayans araları tertemiz olacaktır.

-Fayans aralarına kabartma tozu kullandıktan hemen sonra üzerine sprey ile sirke uygulaması temizlik konusunda etkili uygulamalar arasında yer almaktadır. Kabartma tozunun üzerine spreyi kullandıktan sonra etkileşime girmeye başlamaktadır. Daha sonra bir bez kullanılarak fayans aralarını silerek kısa süre içerisinde temizleyebilirsiniz.

-Fayans aralarında yer alan kirlenme az olması durumunda buhar makineleri ile kolay bir şekilde bu bölgeyi hemen sizde temizleyebilirsiniz.

-Fayans aralarında yer alan derz dolgularının çok kirli olmasa da dolgu üzerinde sararma olması durumunda, uygun renkte yer alan derz kalemi ile kolayca sizde boyayabilirsiniz. Bununla beraber fayans aralarını kolay temizlemek için derz dolguları silinmektedir.

Sirke & Tuz Karışımı

Malzemeler:

2 bardak elma sirkesi

1 fincan tuz

Uygulama:

Kararmış ve sararmış fayans aralarını temizlemenin en doğal yolu, mutfaktaki tuzu ve elma sirkesini kullanmak oluyor. Kirli fayans araları nasıl temizlenir diyorsanız her türlü temizlik için önerilen sirkeden yararlanabilirsiniz. Yemeklerde kullanılan elma sirkesi ve tuz şimdi de fayansları temizlemek için gündemde. 2 bardak elma sirkesi içinde 1 fincan tuzu eritin. Bunu büyük bir kap içinde deneyebilirsiniz. Daha sonra eski bir diş fırçası kullanarak bu suyu alın.

Diş fırçası ile derzlere bu suyu dökün. Tüm fayans aralarına sirke ve tuzlu suyu dökerek 5 dakika kadar bekleyin. Daha sonra ilk dökülen yerden başlayarak tüm fayans çizgilerini diş fırçası ile ovalayın. Tuzun ve sirkenin etkisi ile fayans araları tertemiz bir sonuç verecektir. Bu yöntemi evdeki tüm fayanslar için deneyebilirsiniz.

Doğal maddeler olduğu için zemine zarar vermeyecektir. Özellikle kirlerin yüzeye yayıldığı, küflü fayans araları nasıl temizlenir diyorsanız sirke ve tuz imdadınıza yetişecektir.