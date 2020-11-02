Fay hattında hangi iller var?

30 Ekim'de saat 14.51'de meydana gelen ve merkez üssü İzmir’in Seferihisar ilçesi açıkları 6,6 büyüklüğündeki deprem tüm Türkiye’yi yasa boğdu. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İzmir'deki depremde vefat edenlerin sayısına ilişkin acı tabloyu açıkladı. Deremde hayatını kaybedenlerin sayısı son yapılan açıklama ile 91 olduğunu duyuruldu. İzmir depremi sonrası özellikle de fay hatları sorgulanmaya başlandı. Uzmanlar, ‘İzmir'deki depremin etkisi faydan değil zeminin kötü olmasından kaynaklıydı. Fay zonu üzerinde bulunan bir yapı, depreme karşı koyamaz.’ Uyarısında bulunuyor.

Batı Anadolu'da, İzmir çevresi başta olmak üzere çok fay zonu var. Ege Bölgesi'nde faylar kısa ama sayısı fazla. Batı Anadolu'da sık sık depremler olmakta. Marmara'da Kuzey Anadolu Fay hattında hareketliliğin beklendiği uzmanlar tarafından dile getirilmekte ve Kuzey Anadolu Fay hattı üzerinde olası bir depremin tüm Marmara'yı etkileyeceği dile getirilmekte. Peki fay hattı üzerinden bulunan iller hangiler? Hangi illerde fay hattı geçmekte?

Fay hattında hangi illerden geçiyor?

1-Aksaray,

2-Bolu,

3- Yalova,

4-Bursa,

5-Sakarya

6- Manisa

7-Balıkesir,

8-İzmir

9-Denizli

10-Aydın,

11-Kahramanmaraş,

12-Erzurum,

13- Hakkâri,

14-Hatay,

15-Eskişehir,

16-Muğla,

17-Bingöl

18 -Kütahya.

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