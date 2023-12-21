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Ekonomi Faturasını ödemeyene son uyarı! 2024'ten itibaren enerji verilmeyecek
Ekonomi

Faturasını ödemeyene son uyarı! 2024'ten itibaren enerji verilmeyecek

Yeniakit Publisher
2023-12-21 12:14:00 - 2023-12-21 12:14:23
Faturasını ödemeyene son uyarı! 2024'ten itibaren enerji verilmeyecek

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılmakta olan yüzde 35 oranındaki desteK bu yıl sonunda biteceği hatırlatılırken abonelere de uyarılarda bulunuldu.

Hizmet verdiği altı ilde tarımsal sulama kaynaklı ödeme sorunlarıyla mücadele eden DEPSAŞ Enerji, devletten peşin olarak satın aldığı elektriği, hanelere ve tarımsal sulama alanlarına sürdürülebilir bir şekilde dağıtmak için mücadele ederken, abonelerini borçlarını zamanında ödemeleri konusunda son kez uyardı. 2024 yılında borçlu abonelere enerji verilmeyeceğini bildiren şirketin, 30 binin üzerinde tarımsal sulama abonesinin olduğunu biliniyor.

Tahsilat sorunu yaşıyor 

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde bulunan 6 ilde sürdürülebilirlik odaklı proaktif yaklaşımla elektrik tedarik hizmeti sunan DEPSAŞ Enerji, tahsilat sorunuyla mücadele etmeye devam ediyor. Faaliyet bölgesinde 30 bin tarımsal sulama abonesinin olduğunu açıklayan enerji şirketi, abonelerin yüzde 81’inin borçlu olduğu bildirdi. Şirket tarafından yapılan açıklamada, 2024 yılında borçlu abonelere enerji verilmeyeceği duyuruldu.  Bölgede artan alacak yüküne ilişkin açıklamalarda bulunan DEPSAŞ Enerji Genel Müdürü Murat Karagüzel, tarımsal sulama abonelerinin borçlarını ödememesi durumunda enerji finansmanı ve tedarikinde aksamalar yaşanabileceğini belirtti. Karagüzel, borçlu abonelerin borçlarını kolaylıkla ödemeleri için bugüne kadar gerek indirimler gerekse de taksitlendirmeler yapılarak iyi niyetli yaklaşımlar sunulduğuna dikkat çekti.

Son tarih 31 Aralık 2023 

Karagüzel, “Mevcut şartlarda çiftçilerimize sunduğumuz avantajlı ve indirimli imkanlara rağmen borcunu ödemeyen çok sayıda abonemiz bulunuyor. Bu nedenle 31 Aralık 2023 tarihine kadar borcunu ödemeyen abonelerimizin icra ve haciz yoluyla tahsilat süreçleri daha etkin yürütülerek, abonelikleri iptal edilecektir. Yeni yılda ise borçlu sulama abonelerine trafo, direk ve hat sökümü yapılarak enerji verilmeyeceğini bir kez daha bildiriyoruz.” dedi.  DEPSAŞ Enerji Genel Müdürü Murat Karagüzel, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılmakta olan yüzde 35 oranındaki desteğin bu yıl sonunda biteceğine dikkat çekerek, çiftçilerin bu koşullara göre tedbirlerini alması gerektiğini hatırlattı.

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