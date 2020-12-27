Faturalıdan faturasıza geçme Turkcell nasıl olur?

Faturalı hattan Hazır Kart'a geçişte ücret öder miyim? Turkcell faturalıdan hazır kart'a geçiş tarifeleri haberimizden takip edebilirsiniz. Milyonlarca Turkcell kullanıcılarının yanında diğer telefon operatörlerini kullananlar Turkcell faturalı ve hazır kart geçişlerinin yanında Turkcell hazır kart ve Turkcell faturalı hat tarifelerini sorgulamakta.

Faturalı hattan Hazır Kart’a nasıl geçiş yapabilirim?

Turkcell bireysel müşteriler faturalı hattan Hazır Kart’a geçişi Turkcell Müşteri hizmetleri üzerinden gerçekleştirilmekte. ​Turkcell Bayilerinde bireysel müşteriler; Turkcell ya da diğer operatör faturalı hattan Hazır Kart'a geçiş başvurusu sürecinde, Hazır Kart'a geçiş öncesinde Rahat Tarife’de yer alan diledikleri pakete 30 günlük geçiş yapabilirler. 30 günlük Rahat pakete geçişi sonrasında gelen SMS’e onay vermeleri durumunda Rahat Tarife’den Hazır Kart'a geçiş işlemleri gerçekleştirilmekte. Onay vermemeleri durumunda da Rahat Tarife’de kendilerine uygun paketten devam edebilirler.

Turkcell faturalı hattan Hazır Kart’a geçiş için hangi evraklar gereklidir?

​Hat sahibi nüfus cüzdanı ile işlem yapabilir. Ek olarak Data hatları için form doldurulması gerekmektedir. İşlem, 96 saat içinde gerçekleştirilir.

Turkcell faturalı hattan Hazır Kart’a geçişte tarifem değişir mi?

​Turkcell faturalı hattan Hazır Kart’a geçişte tarife değişmektedir. Ödeme tipi değişikliği anında geçiş yapılan ödeme tipindeki tarifelerden birini seçmeniz gerekir.

Turkcell Faturalı hattan Hazır Kart’a geçişte ücret öder miyim?

​Hayır, bu işlem ücretsizdir. 4.5G uyumlu sim kart sahibi olmayan müşterilerimiz, 18.03.2018 tarihi itibarıyla Faturalı hattan Hazır Kart'a geçerken sim kartlarını 4.5G uyumlu sim kart ile değiştirmelidir. Faturalıda'dan faturasıza geçiş sonrası; kesintisiz iletişim paketi tanımlanacak olup, paket ücreti müşterilerimizin faturasıza geçmeden önceki son faturasına yansıtılacaktır. Peki Turkcell Hazır Kart'tan faturalıya geçiş işlemine özel ücret alınır mı?