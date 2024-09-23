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Siyaset Faturalar cep yakıyor! Rakıyı bırak suyu indir
Siyaset

Faturalar cep yakıyor! Rakıyı bırak suyu indir

Yeniakit Publisher
2024-09-23 15:03:00 -

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in, iktidara gelmeleri durumunda rakı fiyatlarını düşüreceklerini söylemesi tepki çekti. CHP’li belediyelerin suya yaptığı zam hatırlatılırken, Özel’e, “Rakının maliyetini düşürecek değil, devlet bütçesinden sübvanse edecek. O zaman suyu sübvanse edin” çağrısı yapıldı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, geçtiğimiz günlerde CHP seçmenine hitap etti. Konuşması boyunca bir kez bile alkışlanmayan Özel, “İktidara gelelim, rakıyı 140 liraya indireceğiz” dedi. Bu sırada CHP seçmeni arasında büyük alkış koptu.

Özel’in vaadi birkaç milyonluk kemalistler arasında sevinçle karşılansa da Türkiye’nin büyük kesimleri skandal ifadelere sert tepki gösterdi.

Akit TV’de Muharrem Coşkun’un sunumuyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili’nde, Özel’e,  yönettikleri belediyelerde suya indirim yapma çağrısında bulunuldu.

Yeni Akit Gazetesi Yazarı Ali Karahasanoğlu, Özel’e, “Rakının maliyetini düşürecek değil, devlet bütçesinden sübvanse edecek. O zaman suyu sübvanse edin” dedi.

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