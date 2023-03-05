Fatura AK Parti’ye çıktı! Çürük masayı yıkan onlar suçlanan Erdoğan

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıkarak 6'lı Masa'yı dağıttı. Yaşanan bu gelişme muhalefetin ayarlarını fena halde bozdu. Daha düne kadar millete birlik ve beraberlik masalları anlatan 6'lı Masa'nın paydaşları ortaklık bozulunca suçu hükümete atmaya çalıştı.

CHP yandaşı gazeteci Nevşin Mengü sosyal medya hesabından muhalefetin düştüğü içler acısı durumu anlattı.

1 yılda bir cumhurbaşkanı adayını belirleyemeyen CHP'lilerin ve İYİ Partililerin masanın dağılmasından hükümeti sorumlu tuttuğunu aktaran Mengü şu ifadeleri kullandı:

"Çok ilginç, CHP'liler İYİ Partililerin, İYİ Partililer CHP'lilerin saray tarafından tuzağa düşürüldüğünü düşünüyor. Bu durum aslında muhalefetin psikolojisi hakkında fikir veriyor."



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