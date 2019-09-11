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FATSO’dan Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na ilişkin seminer

Fatsa Ticaret ve Sanayi Odası (FATSO), 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve bu Kanun kapsamında oluşturulan VERBİS sistemi hakkında üyelerine seminer düzenliyor.

11 Eylül 2019 Çarşamba 16:35
FATSO’dan Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na ilişkin seminer

Fatsa Ticaret ve Sanayi Odası (FATSO), 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve bu Kanun kapsamında oluşturulan VERBİS sistemi hakkında üyelerine seminer düzenliyor.


FATSO Başkanı Tayfun Karataş, Türkiye’de kişisel veri işlemekte olan tüm gerçek ve tüzel kişiler için bazı yükümlülükler getiren 6 bin 698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun, 07 Nisan 2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini hatırlatarak, “Yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları ile yurt dışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının en son 31 Aralık 2019 tarihine kadar ’Veri Sorumluları Siciline’ kayıt yaptırmalarının gerektiği bildirilmektedir. Yine, yıllık çalışan sayısı 50’den az ve yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den az olup ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının 31 Mart 2020 ’ye, kamu kurum ve kuruluşu veri sorumlularının da 30 Haziran 2020’ye kadar ’Veri Sorumluları Siciline’ kayıt yaptırmaları gerekiyor” dedi.


Karataş, “Üyelerimizin ilerleyen tarihlerde idari para cezalarına muhatap olmalarını engellemek üzere bu kanunun uygulanmasına yönelik gerekli geniş bilgiyi odamızın gerçekleştireceği seminerde elde edilmesini umuyor, üyelerimizin veya kanuni temsilcilerinin düzenlediğimiz bu seminere katılımlarını bekliyoruz“ diye konuştu.


Seminer 24 Eylül Salı günü saat 13.00’te Fatsa Kültür Sarayında yapılacak.

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Haber Tarihi: 11 Eylül 2019 Çarşamba 16:35
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