Fatsa'ya heyelan şoku! Evler risk altında

Ordu’nun Fatsa ilçesinde İslamdağ Mahallesi’nde taş ocağından dolayı olduğu iddia edilen heyelanlar nedeniyle evlerde ciddi derecede hasarlar oluştu.

Mahalledeki 10 ev için oturulamaz raporu verilirken, diğer evlerdeki çatlaklar da ciddi derecede hasarlar oluşturdu. Bahçelerde ise toprak kaymaları gerçekleşirken, mahalle halkının tedirgin bekleyişi devam ediyor.

''Durumumuz gerçekten belirsiz''

Evlerini ve mahallelerini terk etmek istemediklerini söyleyen Adem Güney, “Heyelanlar ciddi derece oluşmaya başladı. Taş ocaklarındaki çalışmalardan dolayı evlerimizde ciddi derecede çatlaklar oluştu. Her gün evlerimiz yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya. ÇED raporlarında da taş ocaklarından kaynaklı olduğu net bir şekilde belli. Durumumuz gerçekten belirsiz ve ne olacağını bilmiyoruz” dedi.