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Aktüel

Fatsa’ya “Ağır Ceza Hakimliği" kuruldu

Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, Fatsa ilçesine Ağır Ceza Hâkimliğinin kurulduğunu açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-05-06 13:29:12 -
Fatsa’ya “Ağır Ceza Hakimliği" kuruldu

Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, Fatsa ilçesine Ağır Ceza Hâkimliğinin kurulduğunu açıkladı.


Başkan İbrahim Etem Kibar konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı: “Adalet Bakanlığımız ve HSK ile yürütülen görüşmeler neticesinde nihai karar verilmiş ve ’Fatsa’ya Ağır Ceza Hâkimliğinin’ kurulmasına karar verilmiştir. Alınan bu kararla kurulacak Ağır Ceza Hâkimliği, Fatsa havzasına hizmet vermekle kalmayacak Fatsa’yı merkez yapma konusunda önemli rol oynayacaktır. Adalet Bakanımız Abdülhamit Gül’e, bu kararın alınmasında görüşmeleri bizzat yürüten Sayın Milletvekilimiz Ergün Taşçı’ya, Devlet Denetleme Kurulu Başkanımız Yunus Arıncı’ya, AK Parti Fatsa İlçe Başkanımız İsa Yüksel’e, HSK Başkan ve üyelerine, emeği geçen herkese Fatsalılar ve şahsım adına teşekkür eder, Ağır Ceza Hâkimliğinin Fatsamıza hayırlı olmasını dilerim."

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