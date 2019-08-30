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Fatsa’da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı

Ordu’nun Fatsa ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü törenlerle kutlandı.

30 Ağustos 2019 Cuma 11:03
Fatsa’da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı

Ordu’nun Fatsa ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü törenlerle kutlandı.


Fatsa’da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda Atatürk Anıtı’na çelenk konulmasıyla başladı. Kaymakamlık ve Belediye Başkanlığının Atatürk Anıtı’na çelenk sunmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.


Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Fatsa Sahil Güvenlik Komutanlığından Teğmen Mehmet Mercan yaptı.


Düzenlenen programda öğrenciler şiirler okurken, törende folklor grubu da bir gösteri yaptı. Program, Ordu Vali Yardımcısı Fatsa Kaymakam Vekili Ekrem Yaman’ın makamında tebrikleri kabulü ile sona erdi.


15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda düzenlenen programa, Ordu Vali Yardımcısı Ekrem Yaman, Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, Fatsa Cumhuriyet Başsavcısı Özcan Çabukoğlu, Fatsa’da görev yapan komutan ve emniyet mensupları, daire amirleri, STK temsilcileri, siyasi parti temsilcileri, okul müdürleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

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Haber Tarihi: 30 Ağustos 2019 Cuma 11:03
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