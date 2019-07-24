0553 313 94 23

Fatsa Belediyespor’a doktor başkan

TFF 3.

24 Temmuz 2019 Çarşamba 15:45
Fatsa Belediyespor’a doktor başkan

TFF 3. Lig 2. Grup’ta bu yıl mücadele edecek olan Ordu temsilcisi Fatsa Belediyespor’da yeni başkan Opr. Dr. Onur Sarıhan oldu.


3. Lig temsilcisi Fatsa Belediyespor’da olağanüstü genel kurulda Opr. Dr. Onur Sarıhan, kulüp başkanı seçildi. Fatsa Belediyespor’un olağanüstü genel kurulu Kültür Sarayı’nda gerçekleşti. Genel kurulun divan başkanlığını Av. Hasan Ceceloğlu yaptı.


Saygı duruşu yapılması ve İstiklal Marşı’nın okunmasından sonra başlayan genel kurulun konuşmalar bölümünde ilk konuşmayı kulübün başkanlığına seçilen Opr. Dr. Onur Sarıhan yaptı.


Bütün Fatsa’nın kucaklayıp sahip çıkacağı bir yönetim ile iş başına geldiklerini belirten yeni Kulüp Başkanı Opr. Dr. Mehmet Onur Sarıhan, “Ben çok geçmişe bakan biri değilim. Ligden çekilme noktasına gelen bir Fatsa Belediyespor’un biz hayır bu takıma sahip çıkmalıyız, bu şehrin marka değerini ayakta tutmalıyız diyerek bir yola çıktık. Amacımız bu sene ligde kalıp önümüzde ki yıl iyi işler yapan bir takım yapmak. Mehmet Akif Ersoy sahipsiz vatanın batması haktır der, sen sahip çıkarsan bu vatan batmayacaktır der. Bu anlamda takımımıza sahip çıktık. Fatsa’nın çocukları ile başlayıp yanlarına 7-8 tane oyuncu transfer edip mücadele etmeye çalışacağız. Ben Fatsalıların bizleri yalnız bırakmayacaklarını düşünüyorum” dedi.



"Başkanımızın her zaman destekçisi olacağız"


Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar ise yaptığı konuşmada zor bir süreçte kulüp başkanlığını devralan Opr. Dr. Onur Sarıhan ve yönetimine başarılar dileyerek, “Bugüne kadar bir çok şeyler söylendi ama öncelikle şunu söylemek isterim ki son zamana kadar Fatsa Belediyespor ile ilgili bize gelen bir talep olmadı. Bu süreçte ilimiz dışından birkaç kişi şirketsel anlamda takımı yönetmeye talip oldu. Onur başkanımız çok önemli bir göreve talip oldu. Bizlerin de ricasıyla taşın altına elini değil bence gövdesini koydu. Sezona çok kısa bir zaman var. Bu sürede hazırlanmak çok kolay olmayacaktır. Tüm Fatsa camiasına hayırlı olsun. Bugün siyasi görüşleri bir kenara bırakmanın zamanı. Birliktelik çok önemlidir. Onur Sarıhan başkanımızın her zaman destekçisi olacağız. Kanunlar çerçevesinde her türlü desteli vereceğimizi ifade etmek isterim. Hepimizin ortak amacı memleketimizin marka değerine sahip çıkmaktır. Burada olan her arkadaşın kişisel bir hesabı yok, tek ve ortak düşünce bu memleketin ortak değeri daha iyi yerlere gelsin düşüncesi ile buradalar.Tekrardan başta Onur Sarıhan ve tüm yönetimine başarılar dileriz” diye konuştu.


Başkan Onur Sarıhan’ın yönetim kurulu ise şu isimlerde oluşuyor: Adem Bekar, Ali Türkyılmaz, Atıf Taha Seri, Aziz Şirin, Burak Cengiz, Cenk Güreş, Ekrem Koşun, Ekrem Yıldız, Hasan Ergeç, Hüseyin Akot, Hüseyin Coci, İlker Kaçak, Kemal Aydın, Kerem Varan, Mehmet Mutlu, Muhittin Ocak, Naim Felek, Necati Efe, Nihat Ece, Nusret Yeşiller, Onur Çam, Ömer Dindar, Ruhi Özbay, Salim Taşbaşı, Serdar Yıldıran, Sezgin Aydınlık, Yakup Kızılkaya, Yaşar Sabancı ve İsa Falay.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 24 Temmuz 2019 Çarşamba 15:45
  1. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İşaret dili kursiyerlerine sertifikaları verildi
    1. İşaret dili kursiyerlerine..
    2. Nilüfer’de transfer bitmiyor
    3. BMC rekor artışla devler listesine girdi
    4. Bir kişinin öldüğü dehşete düşüren yol..
    5. Genç Yetenek Anıl Kubaliç Manisa..
    6. Gamze Özçelik kurduğu dernek ile..
    7. Batman Üniversitesi YKS adayları için..
    8. Kuluöztürk’ten,24 Temmuz Gazeteciler..
    9. İstanbul'da kaçak tütün ürünlerine..
    10. Fındık ihracatçılarından TMO’ya fiyat..
    11. 11’inci kattan düşen inşaat işçisi..
    12. AB'den kara para ile mücadele çağrısı
    13. Tatvan Belediyesi’nden evde tıraş..
    14. BAE’de öğrencilere Çince dersi
    15. Bitlis'te terör operasyonu
    16. Abbas, Ürdün Kralı Abdullah ile..
    17. Nasreddin Hoca Evinde hocanın..
    18. Altın “eldiven”: “Bu sezon borcumuzu..
    19. Çiftçinin pulluğuna takılan 250 yıllık..
    20. Fatsa Belediyespor’a doktor başkan
    21. Yalandan kim ölmüş? Ali Babacan'ın..
    22. Haradinaj "susma" hakkını kullandı
    23. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Prof. Dr...
    24. Tofaş üretime 21 gün ara verdi
    25. Eski Ukrayna İstanbul Başkonsolosu..
    26. Teslim olan PKK'lı teröristler..
    27. Fenerbahçe, günün ilk çalışmasını..
    28. Sarıkamış Kaymakamlığı Sosyal..
    29. TCMB alım satıma konu olmayan döviz..
    30. AK Parti Milletvekili Altınok’tan..
    Babacan’ın yeni partisi ile ilgili bomba kulis! Kısa sürede açıklanacak
    Babacan’ın yeni partisi ile ilgili bomba kulis! Kısa sürede açıklanacak
    Macron duyurdu! Avrupa'da sürpriz gelişme: 14 ülke birleşti
    Macron duyurdu! Avrupa'da sürpriz gelişme: 14 ülke birleşti
    Sapkınların Netflix tuzağı
    Sapkınların Netflix tuzağı
    Karamollaoğlu yine Çamlıca Camii’ni hedef aldı! "Oraya gidenlerin anası ağladı"
    Karamollaoğlu yine Çamlıca Camii’ni hedef aldı! "Oraya gidenlerin anası ağladı"
    Erdoğan talimat vermişti! Siteden de kaldırıldı
    Erdoğan talimat vermişti! Siteden de kaldırıldı

    Günün Karikatürü

    23 Temmuz 2019
    Suriyeli sığınmacıların hepsi mi gönderilecek? İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı
    Suriyeli sığınmacıların hepsi mi gönderilecek? İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı
    Yakın kaynaklardan ilk bilgi geldi! Eski Tarım Bakanı Sami Güçlü Babacan'ın partisine mi katılıyor?
    Yakın kaynaklardan ilk bilgi geldi! Eski Tarım Bakanı Sami Güçlü Babacan'ın partisine mi katılıyor?