Fatsa Belediyespor toplam 28 futbolcu ile anlaştı

TFF 3. Lig 2. Grup’ta mücadele edecek olan Ordu temsilcisi Fatsa Belediyespor, yeni sezon öncesinde yaptığı transferle ligde başarıyı hedefliyor.

İç ve dış transfer olmak üzere toplamda 28 futbolcu ile anlaşan Fatsa Belediyespor’da ilk hedef ligde kalıcı olmak. Fatsa Belediyespor Kulübü Başkanı Onur Sarıhan ve yönetim kurulu üyeleri Fatsa Belediyesi Kültür Sarayında yeni sezon öncesinde istişare toplantısı yaptılar. Gerçekleşen toplantıya Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar da katılarak başkan ve yöneticilere ellerinden gelen desteği sağlayacağını söyledi.

Fatsa Belediyespor yönetimi ilk olarak 300 TL’ye satacakları kombine biletleri satışa çıkardıklarını söyleyerek tüm taraftarların kombine alarak yeni sezon öncesi takıma destek vermesi gerektiğini belirttiler.

Fatsa Belediyespor Kulübü Başkanı Onur Sarıhan, “Tüm Fatsalılar bu sezon çok iyi bir takım seyredecekler. Bizleri bu anlamda yalnız bırakmasınlar ve kombine alarak bizlere destek sağlasınlar. İnsanların ekonomik bütçesini sarmayacak ve herkesin rahatlıkla alacağı bir fiyat belirledik. 300 TL fiyatı olan kombine biletlerine büyük ilgi bekliyoruz. Stadımızda yeni turnike sistemini oluşturduk ve profesyonel olarak orada görevlilerimiz eşliğinde taraftarlar maça girecekler. Bu yıl taraftar gruplarımıza kesinlikle ücretsiz bilet veremeyeceğiz. Hep birlikte Fatsa olmak için herkesin desteğine ihtiyacımız var. Fatsa Belediyespor’un yaşamasını istiyorlarsa tüm taraftarlarımız bizlere destek verecekler” diye konuştu.

Fatsa Belediyespor ligde ilk olarak Teknik Direktör Niyazi Hüseyinoğlu ile anlaşırken futbolcu olarak ise Rıdvan Sönmez, Ergin Kankal, Erol Durbakan, Abdullah Yurttaş, Ufuk Ayaydın, Hacı Şükrü Çiçek, Mehmet Seçme, Recep Yaşar, Sergen Çelik, Oktay Taze, Zihni Aydın, Alparslan Boyraz, Serkan Tunar, Sefa Öztürkmen, Onur Hafızoğlu, Sinan Cındık, Melih Arda Kömür, Talha Cellat, Ömer Uslu, Mertcan Yener, Ömür Can Çavuşoğlu, Berkin Demirbaş, Hasat Konya, Mehmet Berber, İsmail Can Çavuşluk, Muhammet Ali Yenilmez, Fatih Arat ve Şefik Koz.