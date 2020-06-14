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Gündem

Fatmanur Altun'dan CHP'li Canan Kaftancıoğlu'na tokat gibi cevap

TÜRGEV Yönetim Kurulu Başkanı Fatmanur Altun, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nu "samimiyetsiz kadın duyarlılığı" nedeniyle suçlarken geçmişte Cumhurbaşkanı Erdoğan üzerinden attığı ahlaksız tweeti de hatırlattı.

Yeniakit Publisher
2020-06-14 20:29:00 -
Fatmanur Altun'dan CHP'li Canan Kaftancıoğlu'na tokat gibi cevap

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un eşi ve TÜRGEV Yönetim Kurulu Başkanı Fatmanur Altun, Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş ile ilgili atılan tweete yaptığı yorumla dikkat çekti.

Fatmanur Altun konuyla ilgili olarak "Cinsiyetçi bir küfürbaz ile bebek katilinin destekçileri arasında bir kavga sürüyor. İKİSİ DE BİZDEN DEĞİLLER. Kadın-erkek insanı mukaddes biliyoruz, küfür/hakaret’e karşıyız ve teröristleri/destekçilerini lanetliyoruz." dedi.

Altun bu tweetin ardından AK Partililerden "kınama" bekleyen Canan Kaftancıoğlu'na geçmişte Cumhurbaşkanı Erdoğan üzerinden yaptığı paylaşımı hatırlatarak "Hicap duyarak paylaşıyorum. Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Cumhurbaşkanına ve saygıdeğer pek çok kadına bu şekilde hakarette beis görmeyenlerden ahlak nutukları ve kadın duyarlılığı dinlemeyi reddediyorum. Samimiyetsizliğinizden usandık artık." ifadelerini kullandı.

 

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Yorumlar

Mustafa

İşte bu taşı gediğine koymak demek agzına saglık hnf. Gerçi bunlar ıkı yuzlu anlamazlar
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Putsavar

istanbulun es belediye baskani. imamoglunu yunanlar atadi bunu da esed atadi. ikiside putperest takimindan. ikiside ayasofyaya islama düsman.
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