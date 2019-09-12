0553 313 94 23

Fatma Teyze’nin hasta yatağı Büyükşehir’den

Antalya Büyükşehir Belediyesi, rahatsızlığı nedeniyle yürüyemeyen Finikeli 56 yaşındaki Fatma Özbek’e otomatik hasta yatağı yardımında bulundu.

12 Eylül 2019 Perşembe 11:58
Fatma Teyze’nin hasta yatağı Büyükşehir’den

Antalya Büyükşehir Belediyesi, rahatsızlığı nedeniyle yürüyemeyen Finikeli 56 yaşındaki Fatma Özbek’e otomatik hasta yatağı yardımında bulundu.


Antalya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığınca yürütülen çalışmalar kapsamında Finike Hizmet Birimi işbirliği ile merkez ve kırsaldaki en uzak mahallelere kadar ihtiyaç sahipleri belirlenerek, talepleri yerine getiriliyor. Ekipler hastalığı nedeniyle 1 yıldır yatağa bağlı yaşayan Fatma Özbek’in derdine derman oldu.



Fatma teyze rahat edecek


Antalya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı 56 yaşındaki Fatma Özbek’e daha rahat koşullarda bakılabilmesi için hasta yatağı yardımında bulundu. Otomatik hasta Özbek’in Finike Hasyurt Mahallesi’ndeki evine teslim edildi. Fatma Özbek ve yakınları zor günde kendilerini yalnız bırakmayan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve Sosyal Hizmetler ekiplerine teşekkür etti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 12 Eylül 2019 Perşembe 11:58
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Camdan atlamaya kalkan Alzheimer hastası kadını itfaiye kurtardı
    1. Camdan atlamaya kalkan Alzheimer..
    2. Ödemiş’te “Birgi İncir ve İpek..
    3. Plato Sanat, Contemporary İstanbul..
    4. İtalya’dan Denizli’ye şifa bulmak için..
    5. Şanlıurfa'da otomobil devrildi: 1 ölü,..
    6. ‘Aydıntepe Turizmine Kadın Eli’..
    7. "Şampiyonluk yaşamak istiyorum"
    8. Otların temizlenmesi için yakılan ateş..
    9. Aybet ile Kass bir araya geldi
    10. Yalova’da kaçak sigara operasyonu
    11. Bakan Çavuşoğlu, Fransız mevkidaşı ile..
    12. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Fransız..
    13. Büyükşehir ‘ortak akıl’ ile büyüyor
    14. Telefon dolandırıcıları jandarma..
    15. Hakkari’de Fenerbahçe futbol okulu..
    16. MSB: "Suriye’de Fırat’ın doğusunda..
    17. Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür..
    18. Çocuğunun sınıfı değişmedi diye..
    19. Yeşilyurt Belediyespor’da işler..
    20. Ayvalık’ta 8 mülteci ve 1 organizatör..
    21. Pancu: Sergen'e onu yemek yasaklanmıştı
    22. Gökyüzünün efsâne kanatları..
    23. Ermenek’e yeni yollar açılması için..
    24. Polisten Hakkari kadın takımına nakdi..
    25. HUDER'den "Diyarbakır anneleri"ne destek
    26. Şanlıurfa'da otomobil devrildi: 1 ölü,..
    27. Konak’ta spora desteğe devam
    28. Haliliye’de parklar peyzajla süsleniyor
    29. Osmangazi’de basketbol heyecanı
    30. Londra Borsası’na 39 milyar dolarlık..
    Kadir İnanır ve Yılmaz Erdoğan'a tepki! 'Özür dileyip, HDP binasının önüne gidin'
    Kadir İnanır ve Yılmaz Erdoğan'a tepki! 'Özür dileyip, HDP binasının önüne gidin'
    Ahmet Davutoğlu'nun ekibi belli oldu! İşte yeni partiye katılan 26 isim...
    Ahmet Davutoğlu'nun ekibi belli oldu! İşte yeni partiye katılan 26 isim...
    Muharrem İnce 'Birileri düğmeye bastı’ dedi ve ekledi: Hata yaptım
    Muharrem İnce 'Birileri düğmeye bastı’ dedi ve ekledi: Hata yaptım
    Nihat Genç’ten Soner Yalçın ve Ekrem İmamoğlu'na yeni salvolar: İki yüzlü...
    Nihat Genç’ten Soner Yalçın ve Ekrem İmamoğlu'na yeni salvolar: İki yüzlü...
    Bülent Arınç'tan Ahmet Türk eleştirilerine cevap
    Bülent Arınç'tan Ahmet Türk eleştirilerine cevap

    Günün Karikatürü

    12 Eylül 2019
    Ailesi HDP önünde eylem yapıyordu! MOBESE kayıtları ortaya çıktı
    Ailesi HDP önünde eylem yapıyordu! MOBESE kayıtları ortaya çıktı
    İkisinin de oy potansiyeli merak ediliyordu! Babacan ve Davutoğlu seçim anketinde çakıldı
    İkisinin de oy potansiyeli merak ediliyordu! Babacan ve Davutoğlu seçim anketinde çakıldı