Fatma Şahin'den İsrail bayrağı açıklaması!

FIBA Avrupa Kupası kapsamında Gaziantep'te Gaziantep Basketbol ile İsrail ekibi Ironi Nahariya arasında oynanan mücadelede açılan İsrail bayrakları sosyal medyada gündem haline geldi.

Eski Aile Bakanı ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, terör devleti İsrailli Bakan Miri Regev ile birlikte İsrail ve Türk bayraklarını tuttu.

"Ben orada Türk bayrağını kaldırıyorum"

Müsabakanın oynandığı salonda açılan İsrail bayraklarına ilişkin açıklamada bulunan Şahin, "Sosyal medyada suyu bulandırıp balık avlamayı hedefleyen birileri yine asılsız bir iddia ortaya atmışlar. 22 Şubat 2017'de Gaziantep'te FIBA Avrupa Kupası için oynanan Gaziantep Basketbol ile İsrail ekibi Ironi Nahariya maçında çekilmiş bir görüntü. Ben orada Türk bayrağını kaldırıyorum. Maç için Gaziantep'e gelen İsrail Kültür ve Spor Bakanı Miri Regev de kendi ülkesinin bayrağını" diye yazdı.