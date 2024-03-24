Fatma Şahin’den akit’e ziyaret

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Seçime bir hafta kala Akit Medya Grubu önemli misafirlerini ağırlamaya devam ediyor. Görev süresi boyunca milletin teveccühü ile seçildiği Gaziantep’e çağ atlatan ve sayısız projelere imza atan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Akit Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Osman Nuri Karahasanoğlu’nu ziyaret etti. Akit TV Genel Koordinatörü Serdar Uslu’nun da yer aldığı ziyarette Karahasanoğlu, Şahin’e tablo hediye etti. Ziyaretin akabinde Akit TV’de yayınlanan ‘Seçime Doğru’ programına konuk olan Şahin, projelerini anlattı. İstanbul’daki Gazianteplilere de seslenen Şahin, Murat Kurum’a destek çağrısı yaptı.

Bizde söz namustur

Siyasete özel sektörden geldiğini belirten Şahin, şunları dile getirdi: “Ben Asım beyden bayrağı aldım. İlk olarak şehrin MR’ını çektim ve vatandaşın hayatına dokunmanın yollarını aradık. Suriye krizi çıktı arkadaşlara mazeret üretilmemesi gerektiğini söyledim. Kara tren hattını hızlı trene çevirdik. Ulaşımda bile karbondioksit salınımını azaltmak için çalışma yaptık. Cumhurbaşkanımızdan aldığımız bir şey vardır. Söz namustur diye biz yapamayacağımız hiçbir sözü vermedik. Güven ilişkisi her şeyin başıdır. Deprem olmasıydı metro işini de halletmiş olacaktık ama tüm kaynakları depreme ayırdık.”

Küçük kıyamet diye tabir edilen ve Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen ikiz depremlerde Antep’te yaşananları ve Murat Kurum’un gayretini anlatan Şahin, şöyle devam etti:

Murat Kurum Gaziantep'e yardımcı oldu

“Küçük bir kıyamet yaşadık. Nurdağı’nda yapı stokunun yüzde 80’ini yok oldu. Nurdağı’nı açmazsam ne Hatay’a ne de Kahramanmaraş’a yardım ulaşacak. Ne yapıp ettik ekibi topladık. Sabah ezanı okunurken yol açıldı diyerek Çevre Bakanımıza durumu bildirdik. Devletin bütün gücü yanımızdaydı. Sabahlara kadar battaniye dağıttık. Ekmek bulunamıyordu. Hepsini temin ettik. Deprem sonrası kalkınma daire başkanlığı kurduk. Biz hızlı bir şekilde ayağa kalktık çünkü biz daha önceden buna çalışmıştık. Her zorlukta bir kolaylık var. 6 Şubat unutulmayacak. Sayın Murat Kurum Gaziantep’in hızlı bir şekilde kalkınmasına yardımcı oldu. İstanbul’un kayıp yılları var. İstanbul’u akıllı ve yeşil yapacak bir insana ihtiyaç var. Bunu yapacak, siyasi bir gözle bakmıyorum Murat Kurum’dur. İstanbul Fatih’in bize emaneti insanımız sandığa giderken bize ne lazım diye düşünüp karar verecek. Koordinasyon çok önemli. Gaziantep’de birlikte çalıştığımız valimiz Davut Gül de İstanbul için büyük bir şans.”

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