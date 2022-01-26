Fatma Girik'in cenaze programı belli oldu! 'Nasıl bilirdik?'

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79 yaşında hayatını kaybeden Fatma Girik'in cenaze programı belli oldu.

Girik için yarın saat 10:00'da bir dönem başkanlığını yaptığı Şişli Belediyesi'nde vedalaşma etkinliği düzenlenecek. Girik'in cenaze namazı, saat 11.00'da Cemal Reşit Rey Salonu'nda yapılacak anma töreninden sonra Öğle namazının ardından Teşvikiye Camii'nde kılınacak. Fatma Girik, evlilik dışı ilişki yaşadığı seks filmi yönetmeni Memduh Ün'ün yanına defnedilecek.

'Fatma Girik'i nasıl bilirdik?'

Fatma Girik'in ölümü Yeni Akit yazarı Zekeriya Say'ın, Temmuz ayında kaleme aldığı köşe yazısını gündeme getirdi. Say yazısında, "Fatma Girik önceki gün enfeksiyon nedeniyle hastaneye kaldırılınca, bu vesileyle geçmişini hatırlatayım istedim. Zira Girik gibiler öldüklerinde badem gözlü oluyorlar. Biz de geçmişlerini hatırlattığımız için, 'ölünün arkasından konuşmakla' suçlanıyoruz. O yüzden henüz hayatta iken ön alayım istedim." ifadelerini kullanarak şunları yazmıştı:

Fatma Girik...

Yeşilçam’ın 4 yapraklı yoncasından biri.

Dalgıç bir baba ile figüranlık yapan ev hanımı bir annenin çocuğu olarak doğdu.

Ortaokuldayken, okulu bırakarak annesi ile sinema setlerine gitmeye başladı. Henüz 16 yaşında iken 39 yaşındaki evli, seks filmi yönetmeni Memduh Ün ile seküler yobazların ifadesiyle “aşk yaşamaya” başladı. Bu nikâhsız birliktelik Memduh Ün’ün evliliğine rağmen hayatını kaybettiği 2015 yılına kadar tam 57 yıl boyunca sürdü.

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Bir ara şarkıcılık bile yapan Fatma Girik, ‘Sanatçıdan siyasetçi olmaz’ dediği halde 1989 yılında SHP’den Şişli Belediyesi Başkanı seçildi. 5 yıllık başkanlık görevi sırasında hizmetten çok skandallarla gündeme gelen Girik, “Mevcut gelirler ile belediye personelinin maaşlarını ödeyemez durumdaydık” diyerek acziyet beyanında bulundu. Bir gün önce evinde yemek yediği gecekonduyu ertesi gün yıktıran, seçimde kendisine destek veren Erkin Koray’ı seçimden sonra tanımayan Girik, sınavı kaybeden bir kişiyi belediyede kadrolu olarak işe aldığı için hâkim karşısına çıktı. Emlak vergilerindeki bir usulsüzlükten dolayı “görevi ihmal”den yargılandı. Şişli Belediyesi’ndeki yolsuzlukların büyük çoğunluğu Girik’in kurduğu ŞİPA adlı şirket üzerinden yapıldı.

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Belediye başkanlığından ayrıldığında, Yeşilçam gayri ahlaki filmlerle kredisini tükettiği için TV’ye el attı. Uğur Dündar’ın “hamamböceği uzmanı” olarak kafe ve restoranlara baskın düzenlediği dönemde, Fatma Girik de “Söz Fato’da” adlı programıyla itibar suikastlarına başladı. Tam bir “medyatör” edasıyla can yakan Girik, sinirlendiğinde mikrofonla insanların kafalarına vurup, yüzlerine tükürdü. “Misvak ne?” diye soracak kadar din cahili olan Girik, kendisi gibi aşırı solcu olan ve CHP’li belediyelerde bankamatik memuru olarak çalışan Esfender Er’le işbirliği yaparak, “Uhud Kur’an Kursu” hadisesiyle İslam’ı küçük düşürmeye çalıştı. Hayatının 57 yılını nikahsız geçiren kendisi değilmiş gibi, tiyatro sanatçısı Kamil Aydan Bol’u yanında çalıştırdığı kadınların zorla ırzlarına geçen birisi olarak tanıttı. Bu iftira için 5 ay 25 gün hapis, 2 milyon 916 bin 666 lira ağır para cezasına çarptırıldı çarptırılmasına ama “tecavüzcü” olarak suçlanan Bol’un 21 yaşındaki eşi bu yalan yüzünden intihar ederek canından oldu. Film senaryolarını aratmayan fabrikasyon haberler üreten Girik, kiraladığı bir manken ile GATA’da görevli bir tabip albayı uygunsuz şekilde görüntülerken, genelev kadınını pislikten kurtarmak için evlendirdiği damat, Girik’in paralı figüranı çıktı. “Öz kızıyla ilişki” iftirası attığı İzmirli bir vatandaş ise daha sonra düzmece olduğu ortaya çıkan “Fatma Girik kumpası”na dayanamayıp intihar etti.

Fatma Girik, 28 Şubat post modern darbe sürecinde de boş durmadı. Ekrana getirdiği düzmece haberlerle RP’li belediye başkanlarını hedef seçti, kendince hesap sordu.

Önceki gün ilk kez bayram namazı kılınan Taksim Camii’nin yapılmasına şiddetle karşı çıkan Girik, Beyoğlu’nda harabe halinde olan ve kömürlük olarak kullanılan bir kilisenin aslına uygun onarılmasını çarpıtmaktan geri durmadı. Ermeni AGOS gazetesi bile Girik’i yalanlayarak, RP’li belediyelere sahip çıktı. Bugünlerde, Artı1 TV’nin kuruluşu için CHP’li belediyelerden toplanan 40 milyon liranın buhar edilmesi karşısında yargı kılını kıpırdatmazken… Refah Partisi’ne kapatma davası açan dönemin Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Vural Savaş, “Söz Fato’da”da ekrana getirilen RP Lideri Necmettin Erbakan’ın Kanal7’ye destek olunması için sarf ettiği “TV olmadan cihad olamaz” şeklindeki sözlerin yer aldığı video kasedini Fatma Girik’ten aldırarak, RP’nin kapatma davasında delil diye kullandı. Televole döneminde “Fatoşvole” fırtınası estiren Girik’in verdiği toplumsal hasarı anlatan yazar Perihan Mağden, “Fatma Girik, tek kelimeyle korkunç bir kadın. Söz Fato’da programının üstümüzde yarattığı dehşeti, halen üzerimizden atabilmiş değiliz. Cat marka botlarıyla kırılmadık kapı, uzun diliyle üstüne tükürülmedik insan bırakmamıştı” demişti.

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Başkan Erdoğan’ın yemekli toplantı davetini “Benim karnım tok. Ben böyle şeyleri yemem” diyerek reddeden Girik…

Bodrum’da asude bir hayat sürdüğü villasının 50 metre yanına CHP’li belediye tarafından umuma açık tuvalet yapıldığında ise, lağım kokusundan kurtulmak için AK Partili Orman Bakanı Osman Pepe’yi arayarak yardım istemişti. Sıra 2019’daki yerel seçimlere geldiğinde ise hastanede tedavi gördüğü halde “Her şey güzel olacak” diyerek İstanbul’u kirleten Ekrem İmamoğlu’nu sonuna kadar desteklemişti.

Hastane demişken…

Fatma Girik önceki gün enfeksiyon nedeniyle hastaneye kaldırılınca, bu vesileyle geçmişini hatırlatayım istedim. Zira Girik gibiler öldüklerinde badem gözlü oluyorlar. Biz de geçmişlerini hatırlattığımız için, “ölünün arkasından konuşmakla” suçlanıyoruz. O yüzden henüz hayatta iken ön alayım istedim. Bu arada, geçmişte yüksek ateş şikâyetiyle hastaneye kaldırılan Girik hastaneden çıkar çıkmaz, “Sapıklığın azalması için seks filmi çekilmeli” demişti. Bari bu kez tam iyileşmeden konuşturmasalar!..