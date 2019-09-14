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Fatma Girik hastaneye yatırıldı!

Yeşilçam’ın oyuncularından Fatma Girik Ankara’da hastaneye yatırıldı. Yürüme güçlüğü çeken oyuncunun 4 hafta tedavi göreceği öğrenildi.

14 Eylül 2019 Cumartesi 13:07
Fatma Girik hastaneye yatırıldı!

Yeşilçam'ın oyuncularından 76 yaşındaki Fatma Girik, Ankara’da bulunan özel bir hastaneye yatırıldı. 10 gün önce diş tedavisi için gittiği İstanbul’dan Ankara’ya geçen oyuncu burada doktoruna göründü. Yürüme güçlüğü çeken Girik, doktorunun tavsiyesi üzerine hastaneye yattı. 4 hafta süreyle fizik tedavi görecek olan  oyuncunun başka bir rahatsızlığı olmadığı, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Girik, sık sık düşmesinden dolayı geçtiğimiz Şubat ayında beyin ameliyatı ve 2016 yılında kalça kemiği ameliyatı olmuştu.

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Haber Tarihi: 14 Eylül 2019 Cumartesi 13:07
  1. İstanbul
  2. Fatma Girik
  3. Yeşilçam
  4. Ankara
  5. hastaneye kaldırıldı

YORUM YAZ

  • Cen KoçarlarCen Koçarlar58 dk önce
    İnsan olarak geçmiş olsun da bu haberden bize ne? Akit nr halt ediyor?

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