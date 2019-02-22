Fatma Girik ameliyat mı oldu? | Fatma Girik sağlık durumu son dakika
Bodrum’daki evinde banyoda dengesini kaybederek düşmüş ve acilen hastaneye kaldırılan Yeşilçamın unutulmaz isimlerinden Fatma Girik hidrosefali sebebiyle beyninden ameliyat oldu. Fatma Girik sağlık durumu son dakika gelişmesi.22 Şubat 2019 Cuma 14:21
Bodrum’daki evinde banyoda dengesini kaybederek düşmüş ve acilen hastaneye kaldırılan Yeşilçamın unutulmaz isimlerinden Fatma Girik hidrosefali sebebiyle beyninden ameliyat oldu. Fatma Girik sağlık durumu son dakika gelişmesi.
Türk Sineması’nın usta ismi Fatma Girik ameliyat oldu. Sık sık düşmesinin sebebini araştırmak için uzun süren tetkiklerden geçen Girik’in, ameliyat olmasına karar verildi. Tıpta, Hidrosefali hastalığı olarak bilinen ve beyinde su toplanması anlamına gelen hastalık sebebiyle shunt ameliyatı geçiren Girik’in ameliyatını Profesör Doktor Talat Kırış yaptı. Liv Hospital’da yapılan ameliyat sonrası Kırış, “Fatma Hanım’ın ameliyatı çok başarılı geçti, basit bir ameliyattı. Hidrosefali sebebiyle bir shunt ameliyatı yaptık. Uyandı ve bütün fonksiyonları normal. Her şey yolunda” dedi. Ameliyat sonrası normal odasına alınan sanatçı kendine geldi ve konuşmaya başladı. 3 hafta önce Bodrum’daki evinde banyoda dengesini kaybederek düşmüş ve acilen hastaneye kaldırılmıştı. Tomografi sonucunda bir sonuç çıkmayan sanatçı ertesi gün tekrar doktora gitmiş ve daha detaylı tetkikler için İstanbul’a getirilmişti.
Fatma Girik kimdir?
Fatma Girik. Türkan Şoray, Filiz Akın ve Hülya Koçyiğit'le birlikte Türk sinemasının 60'lı yıllardan bugüne en önemli aktrislerinden biridir. Sert ve mağrur bakışları, haksızlıkların karşısında oluşu, sözünü esirgemeyen yapısıyla karakteristik rollerin oyuncusu olan Girik, bu özellikleri dolayısıyla Erkek Fatma adıyla anılmıştır. Köy temalı filmlerin de vazgeçilmez oyuncusu olmuş, çevirdiği 180'den fazla filmle birçok ödülün sahibi olmuştur. 1988–1993 yılları arasında Şişli Belediye Başkanı olarak görev yapan Girik, Söz Fato'da isimli reality show programıyla toplumsal sorunlara farklı bir perspektiften bakıp, çözüm yolları aramıştır. Ezo Gelin, Keşanlı Ali Destanı, Büyük Yemin ve Acı aktrisin önemli filmlerindendir.
12 Aralık 1942'de Münevver Girik ve Hayri Girik'in üç çocuğundan biri olarak İstanbul'da dünyaya geldi. Babası dalgıç, annesi ev hanımıydı. Müesser Girik ve Günay Girik isimlerinde iki kardeşi de olan Girik'in çocukluğu Sultanahmet'te geçti. Cağaloğlu Ortaokulu'na devam ederken, ailesine yardımcı olmak zorunda kaldığı için eğitimini ikinci sınıfta sonlandırdı. Girik, annesiyle birlikte filmlerde figüranlık yapmaya başlamıştı ve küçük rollerle izleyicinin karşısına çıkıyordu. İlk filmi yönetmenliğini ve senaristliğini Seyfi Havaeri'nin yaptığı Leke'ydi. Leke'yi oyuncu olarak adından bahsettirmeyi başaramadığı birkaç iddiasız yapım daha izledi. Fatma Girik'in performansıyla dikkatlerden kaçmayacağı film, Memduh Ün'ün yönetmenliğindeki 1960 yapımı Ölüm Peşimizde'ydi. Memduh Ün'le tanışıklığı Girik'in hayatındaki dönüm noktalarından biri olacaktı. Zira o dönem Beşiktaşlı futbolcu Varol ile birlikteliğini sonlandırmış ve Ün'le uzun soluklu bir birlikteliğin ilk adımını atmıştı.
Fatma Girik kendi ağzından sinemaya başlayışını şöyle anlatmaktadır: 12 yaşına gelince, gazete okuyan babamın karşısına geçtim; en kararlı ses tonuyla, "Baba ben artist olmak istiyorum" dedim. Babam biraz daha okumaya devam ettikten sonra gazeteyi katlayıp yanına koydu ve sadece "Ne b.k olursan ol ama adam gibi ol" dedi. Komşumuz Sezai Abi Yeni Sabah Gazetesi'nde işçiydi ama vakit buldukça filmlerde figüranlık yapıyordu. Annemle bana, "Gelin sizi sete götüreyim" dedi, ve anne-kız birlikte setlere gidip figüranlık yapmaya başladık. Bazı komşular "Ana-kız filmlere gidiyor, kızını şıllık mı yapacak" diye tepki gösterdi. 13 yaşındaydım, büyük hayaller kurmuyordum. Levent'te bir villada oturur muyum, evde yardımcılarım olur mu, adıma ödüller konulur mu gibi şeyler aklımın ucundan bile geçmezdi. Tek derdim eve ekmek götürmekti. İlk olarak barda oturan bir kızı oynadım, elime 2.5 lira tutuşturdular. Bir sene sonra, 1957'de 1000 TL karşılığında oyunculuğa başladım. Bu parayı eve getirip anneme verdiğimde mavi bir bluz ve muz istedim. Muz o kadar ulaşılmazdı ki bizim için o zamanlar; ilk kez 14 yaşında yedim.
"İlk figüranlık yaptığım filmin yönetmeni Memduh Ün'dü. O yıllarda Muhterem Nur'la büyük aşk yaşıyordu. Filmin başrol kadın oyuncusu Neriman Köksal, erkek oyuncusu da Talat Artemel'di. Dedem yaşındaki Talat Artemel elçi gönderip annemden beni isteyince annem setlere gitmemi yasakladı. Gönderdiği elçi de Memduh Ün'ün büyük aşk yaşadığı Muhterem Nur'du. Memduh Ün,Antalya'da çektiği 'Murada Ereceğiz' adlı filmde beni kesmeye başladı. O sıralar Memduh Ün 38, ben 15 yaşındaydım. Film bitti İstanbul'a geldik; Memduh bana, "Bak sen çok küçüksün, böyle olmaz. Kendi dengin birini bul" dedi ve özür dilercesine birşeyler söyledi, ayrıldık. Meğer Muhterem Nur'la kavga edip ayrılmışlar, o küslük sırasında beni idare etmiş!
Ömer Lütfi Akad bir gün Memduh Ün'ü bir kenara çekti. Konuşuyorlar. Yıllar sonra Memduh anlattı; "Böyle yeteneksiz kızlarla ne uğraşıyorsun?" demiş. Memduh Ün de, "Hayır Lütfi, onda bir ışık var. O ışık bir gün çıkacak ortaya" diye cevap vermiş. Kemal Film'in sahibi Osman Seden de, benim için "Daha çocuk" diye düşünüyordu. O sırada setlerde makyajcı olarak çalışan Feridun Karakaya (Cilalı İbo) bana makyaj yapıp, Osman Seden'e "Nasıl olmuş?" diye gösterdi. Osman Seden, "Bu kadından bir b.. olmaz" dedi. Memduh, Osman Seden'e de "Şimdi öyle pek kabiliyetli gözükmese de göreceksin bir gün çok açılacak, kendini gösterecek" demiş. O zamanlar beyaz perdede olmak, sevdiğin biri elinden tutmuş gibi bir his verirdi.
İşte biz bu duygularla film çekiyorduk. İnsanlar bizi olduğumuz gibi sevdiler. Çünkü biz beyaz perdede de kendimize yakın özellikte kadınları oynadık. Dürüst, samimi, fedakar, aşka ve gurura inanan. Gurur dolu bir uzun yolculuk oldu bizimkisi. Sinemada para kazanmadık. Sahneye çıktım; sinemada ün, sahnede para kazandım.
1959'da Memduh Ün'le tekrar birlikte olduğumuzda 16 yaşındaydım. O 39. Muhterem Nur'dan ayrılmıştı. Beraber olmaya başladıktan sonra başkalarını sokmadık hayatımıza. Memduh Ün ile 50 yılı aşkın büyük bir aşk, sevgi, tutku, şefkat, saygı, olmazsa olmaz beraberlik yaşıyoruz. Bizim ilişkimizin içine biz her şeyi sığdırdık. Aşkı büyüttük, besledik, vazgeçilmez hale getirdik. Beni incitmedi, kadınlık gururumla hiç oynamadı. Onu anlatırken gözlerim doluyor, tüylerim diken diken oluyor. Daha da büyüyor aşk biçim değiştirdikçe, yok olma ihtimali hiç kalmıyor. O sen, sen o oluyorsun. Onu doktora götürmeyi kimselere bırakamam, ne yiyeceğini benden başka kimse düşünemez, ilaç saatini benim kadar iyi kimse bilemez, neden üzülüp, neye sinirlenip, neye sevineceğini ben kendim gibi bilirim ve hayatı onun için öyle kurgularım.
Civanmert, Duvaksız Gelin, Kısmetin En Güzeli ve Severek Ölenler gibi filmlerde izleyicinin karşısına başrolde çıkan Girik'in popülaritesi giderek artıyordu. Fatma Girik'in ağlatılan ve ezilen kadın rollerinden Erkek Fatma olarak anıldığı döneme geçişi 1962 yılında yine Memduh Ün'ün yönetmenliğini yaptığıBelalı Torun filmiyle oldu. Filmde bir erkeği canlandıran ve bunun için saçlarını kısacık kestiren aktris, gerçek hayatta da dobra dobralığı, sözünün eri oluşu ve haksızlığa tahammül edemeyen yapısıyla Erkek Fatma imajıyla örtüşüyordu.
Girik, filmografisinde oldukça önemli bir yerde duran Keşanlı Ali Destanı isimli yapımdaki oyunculuğuyla Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde en iyi kadın oyuncu ödülünü kazandığında tarih 1965'i gösteriyordu. Dönemin başarılı aktrisleri Hülya Koçyiğit, Türkan Şoray ve Filiz Akın arasında kendisine ayrıcalıklı bir yer edinen Girik, sinemalarda filmleri en çok ilgi gören oyunculardan biri olmuştu.
1968 yılına gelindiğinde Girik'in şarkıcılık kariyeri başlamıştı. Sinemadan sahneye geçenler içinde en başarılı olanlardan biriydi. Bu dönemde Öksüz, Vuruldum Bir Kıza, Köroğlu gibi yapımlarla kamera karşısına geçmeye devam eden aktrisin aynı yıl başrolde oynadığı Ezo Gelin isimli filmi büyük başarı kazandı. Behçet Kemal Çağlar'ın romanından beyaz perdeye aktarılan filmin yönetmeni Orhan Elmas'tı. Köylü kızı imajını Ezo Gelin'den sonra Boş Beşik ve birçok filmle daha sürdüren Girik, Anadolu'daki kadınların sorunlarının işlendiği filmlerde güçlü bir oyunculuk sergiledi.
Fatma Girik 70'li yıllarda kozmetik ve ev tekstili firmalarının reklam filmlerinde oynadı. 1987'de Yeşilçam'da yaşanan kriz sonrası bir TRT projesi olan Gönül Dostları'yla TV izleyicisiyle buluşan Girik, bu dizideki başarılı performansıylaKültür Bakanlığı tarafından ödüle layık görüldü. Atılgan, sabırsız ve kendine güvenli, dik kafalı ve inatçı olması Fatma Girik'in oyunculuğuna da gerçek hayattaki projelerine de yansıyordu. Bu özellikleriyle çizdiği sağlam imaj, halkla kurduğu samimi ilişki ve haksızlıkların karşısında olması nedeniyle 1988 yılında politikaya atılan Girik, Şişli Belediye Başkanı oldu. 1993 yılında görev süresi tamamlandıktan sonra, Söz Fato'da isimli reality show programıyla izleyicinin karşısına çıkan Girik, toplumsal sorunları irdeleyen ve çözümler arayan bu programa uzun süre devam etti.
1999'da TV dizilerinin gördüğü yoğun ilgi üzerine bu formattaki projelerde görülmeye başlayan oyuncu, Bize Ne Oldu?, Benim İçin Ağlama ve Hasret gibi yapımlarda rol aldı. Fatma Girik 2001 yılında İstanbul Uluslararası Film Festivali'nde onur ödülüne layık görüldü.
Girik, 2005'te yönetmenliğini Tunç Başaran ve Memduh Ün'ün birlikte yaptıklarıBüyülü Fener ve yine aynı yıl çekilen Sinema Bir Mucizedir filmlerinde rol aldı. Fatma Girik, 1959 yılından, öldüğü 16 Ekim 2015 tarihine kadar Sinema Yönetmeni Memduh Ün ile birlikte yaşadı. Bodrum'da evlerinde yaşayan Fatma Girik, 17 kedisi ve 2 köpeği vardır.
Aldığı Ödüller
1965 - 2. Antalya film şenliği, Keşanlı Ali Destanı, en iyi kadın oyuncu
1967 - 4. Antalya film şenliği, Sürtüğün Kızı, en iyi kadın oyuncu
1969 - 1. Adana altın koza film şenliği , Büyük Yemin, en iyi kadın oyuncu
1969 - 1. Adana altın koza film şenliği, Ezo Gelin, en iyi kadın oyuncu
1971 - 3. Adana altın koza film şenliği, Acı, en iyi kadın oyuncu
1998 - 35. Antalya film şenliği, Sürtüğün Kızı, yaşam boyu onur ödülü
2001 - İstanbul Uluslararası Film Festivali'nde onur ödülü
2007 - 18. Ankara Uluslararası Film Festivali, Aziz Nesin Emek Ödülü
Plakları :
1965 - Aguş / Aşka Şepke
1975 - Aşk Düğümü / Su Sızmazdı Aramızdan
Filmleri :
1954 - İstiklal Uğrunda
1956 - Yetimler Ahı
1957 - Memiş İş başında
1957 - Leke
1958 - Murada Ereceğiz
1958 - Memiş Gangsterler Arasında
1958 - Gönülden Ağlayanlar
1959 - Talihsizler
1959 - Sevdalı Gelin
1959 - Ömrümün Tek Gecesi
1959 - Eceline Susamışlar
1959 - Çakır Emine'm
1959 - Bağrıyanık
1960 - Vatan ve Namus
1960 - Üsküdar İskelesi
1960 - Telli Kurşun
1960 - Ölüm Peşimizde
1960 - Kaldırım Çocuğu Kopuk
1960 - Fakir Şarkıcı
1960 - Civanmert
1960 - Cici Kâtibem
1960 - Aşk Hırsızı
1960 - Aliii
1960 - Çapkın Hırsız
1961 - Seviştiğimiz Günler
1961 - İki Damla Gözyaşı
1961 - Duvaksız Gelin
1961 - Boş Yuva
1961 - Avare Mustafa
1961 - Mahalleye Gelen Gelin
1962 - Sokak Kızı
1962 - Küçük Beyefendi
1962 - Kısmetin En Güzeli
1962 - Günahsız Aşıklar
1962 - Fosforlu Oyuna Gelmez
1962 - Fatoş'un Bebekleri
1962 - Erkeklik Öldü Mü Atıf Bey?
1962 - Çöpçatan
1962 - Belalı Torun
1962 - Cengiz Han'ın Hazineleri
1963 - Zoraki Milyoner
1963 - Zifaf Gecesi
1963 - Yavaş Gel Güzelim
1963 - Yaralı Aslan
1963 - Katır Tırnağı
1963 - Hop dedik
1963 - Bulunmaz Uşak
1963 - Bir Hizmetçi Kızın Hatıra Defteri
1963 - Bire On Vardı
1963 - Bazıları Dayak Sever
1963 - Barut Fıçısı
1963 - Badem Şekeri
1963 - Kiralık Koca
1964 - Tophaneli Osman
1964 - Tatlı Sert
1964 - Öpüşmek Yasak
1964 - Öp Annenin Elini
1964 - Muhteşem Serseri
1964 - Köye Giden Gelin
1964 - Koçum Benim
1964 - Kırk Küçük Anne
1964 - Kimse Fatma Gibi Öpemez
1964 - Keşanlı Ali Destanı
1964 - Halk Çocuğu
1964 - Galatalı Fatma
1964 - Fatoş'un Fendi Tayfur'u Yendi
1964 - Beş Şeker Kız
1964 - Varan Bir
1964 - Hizmetçi Dediğin Böyle Olur
1964 - Kanun Karşısında
1965 - Yıldız Tepe
1965 - Üç Kardeşe Bir Gelin
1965 - Sevişmek Yasak
1965 - Severek Ölenler (Kartalların Öcü
1965 - Seveceksen Yiğit Sev
1965 - Şenol Birol Gool
1965 - Şeker Hafiye
1965 - Şeker Gibi Kızlar
1965 - Kumarbaz
1965 - Korkunç İntikam
1965 - Hırsız
1966 - Bir Garip Adam
1966 - Altın Şehir
1966 - Yiğitler Ölmezmiş
1966 - Seni Bekleyeceğim
1966 - Ölüm Temizler
1966 - Kucaktan Kucağa
1966 - Kolsuz Kahraman
1966 - Karakolda Ayna Var
1966 - Koca Yusuf
1966 - Hedef Ankara
1966 - Fakir Çocuklar
1966 - Fabrikanın Şoförü
1966 - Ben Bir Sokak Kadınıyım
1966 - Bana Bela Derler
1966 - Avare Kız
1966 - Aşkın Kanunu
1966 - Allahaısmarladık Yavrum
1966 - Namusum İçin
1967 - Zilli Nazife
1967 - Ya Sev Ya Öldür
1967 - Yaprak Dökümü
1967 - Son Gece
1967 - Ömre Bedel Kız
1967 - Kız Kolunda Damga Var
1967 - Kiralık Kadın
1967 - Karakolda Ayna Var
1967 - Hırsız Prenses
1967 - Dolmuş Şoförü
1967 - Ayşecik (Canım Annem)
1967 - Ağa Düşen Kadın
1967 - Sürtüğün Kızı
1968 - Vuruldum Bir Kıza
1968 - Öksüz
1968 - Nilgün
1968 - Köroğlu
1968 - Ezo Gelin
1968 - Çöl Kartalı Şeyh Ahmet
1968 - Ana Hakkı Ödenmez
1969 - Vatan ve Namık Kemal
1969 - Menekşe Gözler
1969 - Erkek Fatma
1969 - Büyük Yemin
1969 - Boş Beşik
1970 - Sevenler Ölmez
1970 - Şoför Nebahat
1970 - Meçhul Kadın
1970 - Ham Meyva
1970 - Duyduk Duymayın Demeyin
1970 - Yarın Son Gündür
1971 - Solan Bir Yaprak Gibi
1971 - Satın Alınan Koca
1971 - Önce Sev Sonra Öldür
1971 - Mualla
1971 - Mahşere Kadar
1971 - Kerem ile Aslı
1971 - İki Ruhlu Kadın
1971 - Acı
1971 - Namus
1971 - Murat ile Nazlı
1973 - Toprak Ana
1973 - Kızgın Toprak
1973 - Kambur
1973 - Gönülden Yaralılar
1973 - Dağdan İnme
1974 - Önce Vatan
1974 - Kuma
1974 - Kara Peçe
1975 - Ağrı Dağı Efsanesi
1977 - Ölmeyen Şarkı
1977 - Meryem ve Oğulları
1977 - Hatasız Kul Olmaz
1977 - İntikam Meleği (Kadın Hamlet)
1978 - Yaşam Kavgası
1978 - Gelincik
1981 - Kanlı Nigar
1982 - Kaçak
1982 - Gülsüm Ana
1984 - Postacı
1984 - Nefret
1985 - Yılanların Öcü
1987 - Japon İşi
1987 - Hacer Ana
1987 - Gönül Dostları (Dizi)
1988 - Kadın Dul Kalınca
1988 - Sevgilerin En Güzeli
1988 - Bu Devrin Kadını
1988 - Tek Başına Bir Kadın
1988 - Dünya Fraggle (Dizi)
1989 - Namusun Bedeli
1990 - Gün Ortasında Karanlık
2000 - Benim İçin Ağlama (Dizi)
2001 - Bize Ne Oldu (Dizi)
2003 - Gurbet Kadını (Dizi)
2005 - Sinema Bir Mucizedir / Büyülü Fener
2006 - Hasret (Dizi)
2007 - Oğlum İçin (Dizi)
2009 - Altın Kızlar (Dizi)
2012 - Babalar ve Evlatlar (Dizi)
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