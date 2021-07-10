Fatin Rüştü Karakaş dönemi başlıyor! TMSF’de yeni sayfa

Muhiddin Gülal’dan boşalan Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Başkanlığı’na Fatin Rüştü Karakaş getirildi. Önemli çalışmalara imza atacak olan Karakaş, fon tarafından atanan kayyımlarınca yönetilen 779 şirketin başarılarına başarı eklemek için elinden geleni yapacak.

38 yıllık geçmişi var

Karakaş yönetiminde ekonomiye katkısını arttıracak adımlar atacak olan TMSF’nin 38 yıllık bir geçmişi var. 1983 yılında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) bünyesinde kurulan fonun temsil ile idaresi 1999 yılında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) altında yeniden yapılandırıldı.

Kritik düzenleme

1994 yılında yaşanan ekonomik krizle başlayan 10 senelik süreçte TMSF’ye toplam 25 bankanın devredilmesi, bunların büyük bölümünün 2000-2003 döneminde yaşanmış olması fonun bağımsız bir kurum olarak faaliyetlerini sürdürmesini gündeme getirdi. 26 Aralık 2003 tarihli yapılan düzenlemeyle TMSF’nin karar organının Fon Kurulu olduğu hükme bağlandı. 2005 Kasım ayında yürürlüğe giren 5411 sayılı Bankacılık Kanunu, önemli değişiklikler getirdi. Yeni kanunla TMSF’nin yetkileri genişletildi. Mevduatın kapsamı ve tutarını tayin etme, risk esaslı sigorta priminin tarifesini, tahsil zamanını ve şeklini belirleme yetkileri TMSF’ye verildi. Ayrıca yeni kanun katılım bankaları nezdinde açtırılan gerçek kişilere ait katılım hesaplarını da fonun güvencesi altına aldı.

İşte başkanlar

TMSF’nin özerk yapıya kavuşmasıyla birlikte Kurul Başkanlığı’na Ahmet Ertürk getirildi. 29 Ocak 2004 tarihinde TMSF Kurulu Başkanı Ahmet Ertürk, İkinci Başkan Şakir Ercan Gül ile üyeler görevlerine başladılar. 6 yıl TMSF Başkanlığı yapan Ertürk’ün görev süresi 29 Ocak 2010’da doldu. Atama yapılıncaya kadar geçecek sürede Kurul Başkanlığı vazifesini yürüten TMSF İkinci Başkanı Şakir Ercan Gül, 2 Şubat 2010 tarihinde göreve asaleten atandı. Gül, 2 Temmuz 2017 tarihine kadar yaklaşık 7.5 yıl TMSF Başkanlığı’nı yürüttü.

Önemli karar

Şakir Ercan Gül’ün ardından göreve 7 Temmuz 2017 tarihinde atanan Muhiddin Gülal, 4 yıl süreyle başkanlık yaptı. Resmi Gazete’de dün yayımlanan atama kararıyla da TMSF Başkanlığı görevine Fatin Rüştü Karakaş getirildi.

Karakaş kimdir?

1968 yılında Rize’de doğan Fatin Rüştü Karakaş, Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü mezunu oldu. İstanbul Üniversitesi’nden Para ve Banka yüksek lisans derecesi alan Karakaş, 1992 yılında Teftiş Kurulu’nda Müfettiş Yardımcısı olarak göreve başladığı bankada çeşitli kademelerde yer aldı. Karakaş, 2013 Kasım ayında aynı bankaya Genel Müdür Yardımcısı olarak atandı. Bir süre BDDK Kurul Üyeliği yapan Karakaş, 2019’da TMSF Kurul Üyeliği’ne getirildi.