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Yerel Fatih’teki iş yerinde çıkan yangında 4’ü ağır 6 kişi yaralandı
Yerel

Fatih’teki iş yerinde çıkan yangında 4’ü ağır 6 kişi yaralandı

Yeniakit Publisher
2023-05-25 07:00:00 -
Fatih’teki iş yerinde çıkan yangında 4’ü ağır 6 kişi yaralandı

Fatih’teki 5 katlı binanın girişinde bulunan pidecide çıkan yangında 4’ü ağır 6 kişi yaralandı.

Silivrikapı Mahallesi Vidin Caddesi’ndeki pide üretimi yapılan iş yerinde sebebi henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

İtfaiye ekipleri yangını söndürme çalışmaları sırasında iş yerinde uyuyan 6 kişiyi de dışarı çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı 6 yaralıdan 4’ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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