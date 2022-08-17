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Yerel Fatih'te yol verme kavgası! Tabure ve sopalar havada uçuştu
Yerel

Fatih'te yol verme kavgası! Tabure ve sopalar havada uçuştu

İstanbul Fatih’te yol verme tartışmasının ardından çıkan ve tarafların birbirlerine tabure ve sopalarla saldırdığı kavgayı esnaf ayırdı. O anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

Yeniakit Publisher
2022-08-17 17:40:00 - 2022-08-17 20:15:45

İstanbul Fatih’te yol verme tartışmasının ardından çıkan ve tarafların birbirlerine tabure ve sopalarla saldırdığı kavgayı esnaf ayırdı. O anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

Olay, Fatih Aksaray’da öğle saatlerinde meydana geldi. İddialara göre, araç sürücüleri arasında sokak üzerinde yol verme meselesinden dolayı tartışma yaşandı. Sürücülerin araçlarından inmesiyle tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Taraflar birbirlerine tabure ve sopalarla saldırdığı kavgayı çevredeki esnaf araya girerek sakinleştirmeye çalıştı.

Cep telefonu kamerasına yansıdı

Esnafın araya girmesiyle son bulan kavgada yaralanan olmazken, tarafların birbirlerine saldırdığı o anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

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