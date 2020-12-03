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Yerel Fatih'te yangın: Mahsur kalanlar kurtarıldı
Yerel

Fatih'te yangın: Mahsur kalanlar kurtarıldı

Fatih'teki bir binada çıkan yangında 10 kişi mahsur kaldı. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu vatandaşlar binadan çıkarıldı.

Yeniakit Publisher
2020-12-03 16:16:00 - 2020-12-03 16:20:47
Fatih'te yangın: Mahsur kalanlar kurtarıldı

Olay, saat 15.00 sıralarında Fatih, Aksaray Mahallesi, Başkabi Sokaktaki 4 katlı binanın bodrum katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, depo olarak kullanılan binanın bodrum katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çıkan yangın bodrumu sardı. Yoğun duman bir anda tüm binayı sardı. Duman nedeniyle binanın üst katındaki vatandaşlar, mahsur kaldı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, üst katlarda mahsur kalan ve aralarında çocukların da olduğu 10 kişiyi merdivenle kurtardı. Paniğe neden olan yangında kimse yaralanmazken, itfaiye bir süre sonra yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Yangın nedeniyle bodrum katındaki eşyalar kullanılamaz hale gelirken, yangının kesin çıkış nedeni yapılacak incelemenin ardından belli olacak.

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