  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Fatih'te Ulubatlı-12 asayiş uygulaması yapıldı
Aktüel

Fatih'te Ulubatlı-12 asayiş uygulaması yapıldı

Kovid-19 tedbirlerine uymayan 35 kişiye idari para cezası uygulandı

Yeniakit Publisher
2020-10-20 14:14:18 -
Fatih'te Ulubatlı-12 asayiş uygulaması yapıldı

İSTANBUL (AA) - Fatih'te, Ulubatlı-12 asayiş uygulaması kapsamında umuma açık eğlence yerleri denetlendi.

İstanbul Asayiş, Güven Timleri ve Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 17 Ekim'de 20.00-23.59 saatleri arasında 137 polisin katılımıyla ilçedeki umuma açık eğlence yerlerine yönelik uygulama gerçekleştirdi.

Çalışma kapsamında 12 iş yeri denetlendi, 400 kişiye GBT sorgusu yapıldı. Uygulamada, aranan 2 kişi yakalanırken, 3 ruhsatsız silah ile 122 fişek ele geçirildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kurallara uymayan 35 kişiye de İl Hıfzıssıhha Kanunu'nu ihlalden idari para cezası uygulandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Azerbaycan Eski Devlet Danışmanı: Rusya müdahale ederse Türkiye devreye girer!
Gündem

Azerbaycan Eski Devlet Danışmanı: Rusya müdahale ederse Türkiye devreye girer!

Askeri uzmanlar Rusya'nın müdahalesi olmaması halinde 10-15 gün içerisinde Azerbaycan’ın Ermenistan işgali altındaki tüm topraklarını geri a..
Bahçeli'den Azerbaycan açıklaması
Siyaset

Bahçeli'den Azerbaycan açıklaması

Partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulunan MHP Lideri Devlet Bahçeli Ermenistan'a sert sözlerle yüklenerek "Dağlık Karabağ'ın asıl ..
Rus gazeteci Ermenistan'ın içler acısı halini böyle anlattı: Her yer ceset dolu
Dünya

Rus gazeteci Ermenistan'ın içler acısı halini böyle anlattı: Her yer ceset dolu

İşgal edilen topraklarını kurtarmak için karşı harekat başlatan kardeş ülke Azerbaycan, Ermenistan güçlerini cephede bozguna uğrattı. Bölgey..
Satılık 2018 model Renault Megane
Satılık 2018 model Renault Megane

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay