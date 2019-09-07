Fatih’te Şehsuvarbey Mahallesi’nde ahşap bir binada yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Büyük bölümü yanan binada çökme riski bulunurken, itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor. Fatih’te Şehsuvarbey Mahallesi’nde ahşap bir binada yangın çıktı.

Fatih’te Şehsuvarbey Mahallesi’nde ahşap bir binada yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Büyük bölümü yanan binada çökme riski bulunurken, itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

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