Fatih’te Şehsuvarbey Mahallesi’nde ahşap bir binada yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Büyük bölümü yanan binada çökme riski bulunurken, itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.
Fatih’te Şehsuvarbey Mahallesi’nde ahşap bir binada yangın çıktı.07 Eylül 2019 Cumartesi 10:46
Fatih’te Şehsuvarbey Mahallesi’nde ahşap bir binada yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Büyük bölümü yanan binada çökme riski bulunurken, itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.
YORUM YAZ