Fatih'te sahte içki operasyonu: 2 gözaltı Fatih'te bir eve düzenlenen operasyonda sahte içki ürettikleri iddiasıyla gözaltına altına 2 zanlıdan 1'i tutuklandı.

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kocamustafapaşa Mahallesi'nde bir evde sahte içki imalatı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Adresi takibe alan polis, eve yabancıuyruklu kişilerin valizlerle düzenli olarak giriş çıkış yaptığını görmesi üzerine operasyon düzenledi. Operasyonda yabancıuyruklu Karen G. (23) ve Zahuri R. (25) yakalandı. Adreste yapılan aramada 5adet 1 litrelik alkol şişesi, 2 huni, etiket yapıştırmada kullanılan ısıtıcı, 600 yabancı menşeli bandrol, 510 alkol şişesi etiketi, 85 boş alkol şişesi ile 95 şişe kapağı ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden Zahuri R. sevk edildiği adliyeden adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken Karen G. tutuklandı.

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