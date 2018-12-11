THY- Euroleague
0553 313 94 23

Fatih'te otomobilin çarptığı yaşlı adam yaralandı

İstanbul'un Fatih ilçesinde karşıdan karşıya geçerken otomobil çarpması sonucu yaralanan yaşlı adam, hastanede tedavi altına alındı.

11 Aralık 2018 Salı 17:42
Fatih'te otomobilin çarptığı yaşlı adam yaralandı

İstanbul Fatih'te  yolun karşısına geçmeye çalışan 70 yaşındaki Yusuf Kayapınar'a otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere yığılan Kayapınar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye götürüldü.

Kaza, Fatih Topkapı Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde meydana geldi. Adnan Menderes Bulvarı üzerinde seyir halinde ilerleyen 34 UD 9822 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Yusuf Kayapınar'a (70) çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere yığılan Kayapınar, yaralandı. Yaralıya ilk müdahaleyi o sırada yoldan geçen tıp öğrencisi Furkan Tereci yaptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından Yusuf Kayapınar, Bezmialem Vakıf Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıya ilk müdahaleyi yapan tıp öğrencisi Furkan Tereci, "İlk müdahaleyi ben yaptım. Ben otobüs beklerken, yan tarafta alt geçit varken amca buradan geçmeye çalıştı. Ses duydum, geri döndüm, geldim. İlk müdahalesini yaptım bir sıkıntısı yoktu. Durumu iyiydi, bir ağrısı yoktu, bilinci açıktı" dedi.

Haber Tarihi: 11 Aralık 2018 Salı 17:42
  1. İstanbul
  2. Fatih
  3. Trafik kazası
  4. Yusuf Kayapınar
  5. ilk yardım

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Rize Emniyet Müdürlüğündeki silahlı saldırı
    1. Rize Emniyet Müdürlüğündeki silahlı..
    2. Dünya Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası
    3. Suriye sınırına asker sevkiyatı
    4. Fenerbahçe'den sürpriz imza
    5. Eşini ve kayınvalidesini öldüren zanlı..
    6. 69. Uluslararası Film Festivali'nin..
    7. İsrailli isim açıkladı! 'Hizbullah ile..
    8. "Türk-İş'i ziyaretim yaşananlara karşı..
    9. Marpuç kırk ağza girip çıkıyor..
    10. Süper Lig'den 6 kulüp PFDK'ye sevk..
    11. Fransa'da bu kez liseliler sokağa indi
    12. Bursa'da 'beyaz esaret' ile mücadele..
    13. New York borsası yükselişle açıldı
    14. İranlı kaligrafi ustası "Yılın..
    15. AK Parti Nevşehir ilçeleri belediye..
    16. İzmir'de 30 bin uyuşturucu hap ele..
    17. Mehmetçik karla kaplı dağlarda..
    18. "2019 UNRWA için zor bir yıl"
    19. Alanya'da dev dalgalar oluştu! Denizin..
    20. 50 kişinin aradığı kayıp kadının..
    Başkan Erdoğan'ın başdanışmanından sert sözler!
    Başkan Erdoğan'ın başdanışmanından sert sözler!
    MHP AK Parti'den iki transfer yaptı
    MHP AK Parti'den iki transfer yaptı
    'Kaşıkçı cinayetinde Suudi Arabistan'ı destekliyoruz'
    'Kaşıkçı cinayetinde Suudi Arabistan'ı destekliyoruz'
    Katar tüm dünyayı şaşırttı
    Katar tüm dünyayı şaşırttı
    Devlet Başkanı duyurdu: ABD darbe için hazırlıklara başladı
    Devlet Başkanı duyurdu: ABD darbe için hazırlıklara başladı

    Günün Karikatürü

    10 Aralık 2018
    Macron'un aklı başına yeni geldi: Dikkat çeken açıklama!
    Macron'un aklı başına yeni geldi: Dikkat çeken açıklama!
    Araç sahipleri dikkat! Artık 2 bin 500 TL cezası var
    Araç sahipleri dikkat! Artık 2 bin 500 TL cezası var