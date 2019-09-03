0553 313 94 23

Fatih’te motosiklet ile otomobil çarpıştı, 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı

Fatih Laleli’de motosikletle otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklet üzerinde bulunan 1 kişi öldü, 1 kişide feci şekilde yaralandı.

03 Eylül 2019 Salı 06:48
Fatih’te motosiklet ile otomobil çarpıştı, 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı

Fatih Laleli’de motosikletle otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklet üzerinde bulunan 1 kişi öldü, 1 kişide feci şekilde yaralandı.


Olay, sabah saat 05.00 sıralarında Fatih Laleli Tramvay Durağında meydana geldi.Edinilen bilgiye göre Ordu Caddesinden Aksaray yönüne seyir halinde olan ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen üzerinde 2 kişinin bulunduğu 34 VA 3390 plakalı motosiklet, Laleli Tramvay Durağında sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 52 PB 167 plakalı otomobil ile yandan çarpıştı.


Çarpmanın etkisiyle motosikletteki 2 kişi yere savruldu. Kazayı gören vatandaşlar durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.


Polis olay yerini güvenlik şeridiyle çevirirken sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde 1 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği öğrenildi.


Kazada ağır yaralanan motosikletteki diğer kişi ise ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Kaza sebebiyle bölgede trafik kontrollü şekilde verildi. Polis, kazaya karışan otomobilin sürücüsünü ise gözaltına aldı.Olay ilgili inceleme devam ediyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 03 Eylül 2019 Salı 06:48
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bursa ve İstanbul'da uyuşturucu operasyonları
    1. Bursa ve İstanbul'da uyuşturucu..
    2. Fatih’te motosiklet ile otomobil..
    3. Bursa’da 500 polisle şafak vakti dev..
    4. İstanbul güne narkotik operasyonu ile..
    5. İstanbul'da uyuşturucu operasyonu
    6. Tunus'ta cumhurbaşkanlığı seçimi..
    7. Mali'de bina çöktü: 15 ölü
    8. İzmir'de 20 düzensiz göçmen yakalandı
    9. İzmir'de 20 düzensiz göçmen yakalandı
    10. İzmir'de 20 düzensiz göçmen yakalandı
    11. İzmir'de 20 düzensiz göçmen yakalandı
    12. İzmir'de 20 düzensiz göçmen yakalandı
    13. İzmir'de devrilen traktörün altında..
    14. Fatih’te çıkan kavgada 18 yaşındaki..
    15. İstanbul'da silahlı saldırı: 1 ölü, 1..
    16. Fransız istihbaratı YPG/PKK'lı..
    17. Kaş ve Erdek'teki orman yangınları..
    18. Yeni Asya'da neler oluyor? FETÖ..
    19. GÜNDEM ÖZETİNE EK
    20. Muğla 5. Uluslararası Zurnazen Festivali
    21. Hakkari'de 2 terörist etkisiz hale..
    22. İzmir’de sanayi tipi tüp patladı
    23. 'Kadın terörü'! Cani anne minik..
    24. İzmir'de tüp patlaması
    25. Dorian Kasırgası Bahamalar'da 5 can aldı
    26. Kaş ve Erdek yangınları kontrol altına..
    27. Selçuk Özdağ, CHP'ye göz kırptı!
    28. Bursaspor'da transferler
    29. Burkina Faso’da darbeci generallere..
    30. PSG, Icardi'yi kadrosuna kattı
    Düğmeye basıldı! Rusya'dan alınacak
    Düğmeye basıldı! Rusya'dan alınacak
    Abdullah Gül'ün 30 Ağustos'taki akıbeti merak konusu oldu
    Abdullah Gül'ün 30 Ağustos'taki akıbeti merak konusu oldu
    Davutoğlu cephesinden 'ihraç' açıklaması: Biz susmayacağız
    Davutoğlu cephesinden 'ihraç' açıklaması: Biz susmayacağız
    ‘Çok güçlü mesaj!’ B-2’leri bölgeye konuşlandırdılar
    ‘Çok güçlü mesaj!’ B-2’leri bölgeye konuşlandırdılar
    Alçaklıkta yarışan Odatv'yi kudurtan etkinlik! Çocuklara namaz sevdiren Müslümanları terörist ilan etti
    Alçaklıkta yarışan Odatv'yi kudurtan etkinlik! Çocuklara namaz sevdiren Müslümanları terörist ilan etti

    Günün Karikatürü

    03 Eylül 2019
    Kulislerden bomba sesler! Başkan Erdoğan radikal değişikler için güçlü sinyaller veriyor
    Kulislerden bomba sesler! Başkan Erdoğan radikal değişikler için güçlü sinyaller veriyor
    İsrail-Lübnan gerilimi tırmanıyor! Açıklamalar peş peşe geldi
    İsrail-Lübnan gerilimi tırmanıyor! Açıklamalar peş peşe geldi