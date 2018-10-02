Fatih'te korkutan yangın!

Fatih’teki Ali Emiri Kültür Merkezi’nde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Hırka-i Şerif Mahallesi Akşemsettin Caddesi’nde bulunan Ali Emiri Kültür Merkezi’ndeki konferans salonunda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kültür merkezinin güvenlik görevlilerince durumun bildirilmesi üzerine, olay yerine itfaiye, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü.

Can kaybı veya yaralanmanın olmadığı yangın, hasara neden oldu.