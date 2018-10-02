Fatih'te korkutan yangın!
Fatih'in Hırka-i Şerif Mahallesinde bulunan bir kültür merkezinde yangın çıktı. Meydana gelen yangın büyük hasara neden oldu.02 Ekim 2018 Salı 23:01
Fatih’teki Ali Emiri Kültür Merkezi’nde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Hırka-i Şerif Mahallesi Akşemsettin Caddesi’nde bulunan Ali Emiri Kültür Merkezi’ndeki konferans salonunda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Kültür merkezinin güvenlik görevlilerince durumun bildirilmesi üzerine, olay yerine itfaiye, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü.
Can kaybı veya yaralanmanın olmadığı yangın, hasara neden oldu.
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