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Gündem Fatih'te hareketli anlar! Yabancı uyruklu 4 kişi hastaneye kaldırıldı
Gündem

Fatih'te hareketli anlar! Yabancı uyruklu 4 kişi hastaneye kaldırıldı

İstanbul'un Fatih ilçesinde meydana gelen yangında yabancı uyruklu 4 kişi dumandan etkilendi.

Yeniakit Publisher
2022-01-12 20:35:00 -
Fatih'te hareketli anlar! Yabancı uyruklu 4 kişi hastaneye kaldırıldı

Fatih'te bir tekstil deposunda çıkan yangın söndürülürken, dumandan etkilenen 4 yabancı uyruklu işçi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Mimar Kemalettin Mahallesi Büyük Haydar Efendi Sokak'taki 6 katlı binanın 3. katında bulunan tekstil deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu yangın söndürülürken, deponun üst katında ikamet eden yabancı işçilerden 4'ü yoğun dumandan etkilendi.

İşçiler, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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