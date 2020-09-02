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Aktüel Fatih'te evde uyuşturucu imalatı yapan şüpheli yakalandı
Aktüel

Fatih'te evde uyuşturucu imalatı yapan şüpheli yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-09-02 14:19:50 -
Fatih'te evde uyuşturucu imalatı yapan şüpheli yakalandı

İSTANBUL (AA) - Fatih'te bir evde uyuşturucu madde imal ettiği öne sürülen şüpheli yakalandı.

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 1 Eylül'de Molla Gürani Mahallesi'ndeki bir evde yabancı uyruklu kişi tarafından uyuşturucu madde imalatı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Adrese operasyon düzenleyen ekipler aramada, 3 ruhsatsız silah, 2 hassas terazi, 200 gram metamfetamin, 28 kilogram uyuşturucu madde imalatında kullanılan likit ile bidonlar içerisinde sıvı madde ve cam tüpler ele geçirdi.

Operasyon kapsamında devam eden çalışmalarda da Irak uyruklu Muhammed H. (42) Fatih'te yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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