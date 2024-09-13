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Gündem Fatih’te çöken binanın görüntüleri çıktı
Gündem

Fatih’te çöken binanın görüntüleri çıktı

Yeniakit Publisher
2024-09-13 16:55:00 -

Fatih'te 3 katlı metruk binanın çökmesi ile ortaya çıkan toz ve dumanın yola yayıldığı anlar saniye saniye kameraya yansıdı.

Dün akşam 23.00 sıralarında Fatih Zeyrek Mahallesi Büyük Karaman Caddesi'nde 3 katlı metruk binanın çökmesi ile ortaya çıkan toz ve dumanın yola yayıldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Boş olduğu öğrenilen bina çöktüğü sırada yoldan geçmekte olan bir vatandaş enkaz altında kalırken, ekipler tarafından kurtarılmıştı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde binadan parçaların yere düştüğü ve vatandaşların kaçıştıkları da görüldü.

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