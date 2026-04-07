Fatih’te boşanma aşamasındaki çiftin yakınları arasında silahlı kavga: 2 yaralı

FATİH’te boşanma aşamasındaki bir çiftin yakınları arasında çıkan tartışma, kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Olayda yaralanan 2 kişi ambulansla hastaneye kaldırılırken, yaşananlar çevredeki kişiler tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Olay, saat 12.30 sıralarında İskenderpaşa Mahallesi Vatanperver Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, boşanma aşamasında olan bir çiftin yakınları arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Taraflardan biri silahla ateş açarken, diğer kişi ise bıçakla olaya dahil oldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde olayda yaralandığı belirlenen 2 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kavgaya karışan diğer şüpheliler polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, olaya ilişkin inceleme sürüyor.

'BİR KADIN GELDİ ETEĞİNİN ALTINDAN 2 TANE SİLAH ÇIKARDI'

Çevredeki esnaflardan Şefik Bekman, "İş yerimdeyken bir gürültü oldu. Dışarıya çıktım baktım ki bir adamı sıkıştırmışlar. Sadece kavga ediyorlardı, bir şey yoktu. Sonra bir kadın geldi koşa koşa eteğinin altından 2 tane silah çıkardı. Biri aldı sonra diğeri de aldı. Sıkmaya başladılar. Adam yerdeyken kafasına vurdular. Birisi de bıçakla vurdu. 2 tane yaralı var, 6-7 tane de gözaltı var. Aile içinde bir mesele" dedi.

SİLAHLI KAVGA KAMERADA

Yaşananlar çevredeki kişiler tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Görüntülerde, bacağından yaralanan bir kişinin yerde yattığı anlar yer aldı.