  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Fatih’te bir otelde ele geçirildi! Tarihi nitelikte
Yerel

Fatih’te bir otelde ele geçirildi! Tarihi nitelikte

İstanbul Fatih’te bir otelde 13 adet tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen obje ele geçirildi.

Yeniakit Publisher
2021-02-28 11:55:00 -

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tarihi eser kaçakçılarına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında cuma günü saat 00.30 sıralarında Fatih’te bir otelde arama yaptı. Yapılan aramada 13 adet tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen obje ele geçirildi. Yakalanan K.D. (39) isimli şahsın yapılan sorgulamasında “6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Kanunu’na muhalefet” suçundan iki farklı aranma kaydı bulunduğu tespit edildi. 2863 Sayılı Kanun’a muhalefet suçundan hakkında adli işlem yapılan zanlı, "kadına şiddet" suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ele geçirilen objeler ise incelenmek üzere İstanbul Arkeoloji Müze Müdürlüğü’ne teslim edildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Milyonlar bekliyordu! Uyanış Büyük Selçuklu’da Kılıçarslan’ı oynayacak isim belli oldu
Medya

Milyonlar bekliyordu! Uyanış Büyük Selçuklu’da Kılıçarslan’ı oynayacak isim belli oldu

TRT’de rekorlar kıran Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde iddialara göre Kılıçarslan’ı kimin oynayacağı belli oldu.
TL dolar karşısında neden değer kaybediyor?
Ekonomi

TL dolar karşısında neden değer kaybediyor?

Küresel piyasalardaki iklimin bozulmasına neden olan korku ve yeni fiyatlama, Türkiye piyasalarını da etkiledi. Ekonomi yazarı Abdurrahman Y..
Marib kenti, balistik füzeyle vuruldu! Dünyaya acil müdahale çağrısı yapıldı
Dünya

Marib kenti, balistik füzeyle vuruldu! Dünyaya acil müdahale çağrısı yapıldı

Yemen'de İran tarafından desteklenen Husilerin dün gece ülkenin doğusundaki Marib kentine balistik füze saldırısı düzenlediği belirtildi. ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay