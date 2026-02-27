  • İSTANBUL
Yerel
Yerel Fatih’te ahşap evde yangın!
Yerel

Fatih’te ahşap evde yangın!

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Fatih'te ahşap evde yangın!

Fatih’te 3 katlı metruk binada çıkan yangın, bitişikteki ahşap binaya sıçradı. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında can kaybı yaşanmadı, dumandan etkilenen bir kediye ambulansta oksijen verildi.

İstanbul'un Fatih ilçesinde 3 katlı metruk binada çıkan yangın, bitişikteki ahşap binaya sıçradı. Yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürülürken, dumandan etkilenen bir kediye ambulansta oksijen verildi.

Derviş Ali Mahallesi Ananas Sokak'taki 3 katlı metruk binada saat 01.30 sıralarında yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek bitişikteki ahşap binaya sıçradı. Yangın sırasında zaman zaman patlama sesleri duyulurken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Polis, sokakta güvenlik önlemi aldı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında binada mahsur kalan bir kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Dumandan etkilenen kediye ambulansta sağlık ekiplerince oksijen verilirken, kendine gelmesi için çabalandı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, iki binada da hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

