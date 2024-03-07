  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Arap Birliği yine toplandı, konuştu, dağıldı! İsrail için bir 'kınama' kararı daha!

Bakan Tunç, FETÖ ile ilgili son gelişmeyi canlı yayında paylaştı: 371 kişi hakkında inceleme başlatıldı

Türkiye'den İsrail'e insansız helikopter darbesi! Arap ülkelerine çıkarma yapıldı

Cumhur İttifakı İBB Adayı Murat Kurum kiralık konut projesini anlattı

Gerilim düşmüyor! Kızıldeniz'de Yunanistan gemisine füze saldırısı: İlk can kaybı yaşandı

Cihat Yaycı ve Zorlu Töre bir araya geldi! Türkiye'nin değil, bütün Türk dünyasının ortak davasıdır diyerek açıkladılar

Eylem Tok ile oğlu neden başka bir ülkeye değil de Mısır'a kaçtı?

CHP'nin Esenyurt adayı Ahmet Özer: DEM Parti bu ülkenin barışı için teminattır

Diyanet 'Bu para caiz değil' demişti! Emeklilere 15 bin lira vermeye başladılar

CHP'de büyük kavga! DEM'i küstürmek istemeyen Özgür Özel'e rest çekti: Dilim sürçmedi!
Yerel Fatih'te 5 katlı binanın çatısında korkutan yangın
Yerel

Fatih'te 5 katlı binanın çatısında korkutan yangın

Yeniakit Publisher
2024-03-07 07:01:00 -

Fatih'te gece saatlerinde 5 katlı bir binanın çatısında başlayan yangın, binanın yan duvarına sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile tehlike büyümeden yangın söndürülebildi.

Yangın Fatih'in, Şehremini Mahallesi Küçük Saray Meydanı Sokak'ta saat 02.00 sıralarında meydana geldi. Yangının çıktığını gören mahalle sakinleri durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekiplerinin olay yerine geldiği esnada alevler binanın yan duvarına sirayet etti. Olay yerine varan ekipler yangına müdahalede bulunduğu esnada polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemleri aldı. Sağlık ekipleri her ihtimale karşı olay yerinde hazır bir şekilde bekledi. Herhangi bir yaralı veya can kaybı olmayan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı ve söndürüldü. Binanın çatısının ve yan duvarının alevli bir şekilde yandığı görüntüler bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini araştırmaya devam ederken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Yangında kullanılamaz hale gelen 3 bloklu apartman tahliye ediliyor
Yangında kullanılamaz hale gelen 3 bloklu apartman tahliye ediliyor

Yerel

Yangında kullanılamaz hale gelen 3 bloklu apartman tahliye ediliyor

Barbekü ayaklanması! Çeteler ülkeyi yangın yerine çevirdi
Barbekü ayaklanması! Çeteler ülkeyi yangın yerine çevirdi

Dünya
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Barbekü ayaklanması! Çeteler ülkeyi yangın yerine çevirdi

3 katlı tarihi binada yangın
3 katlı tarihi binada yangın

Yaşam

3 katlı tarihi binada yangın

İTÜ yerleşkesinde yangın çıktı! Olayla ilgili soruşturma başlatıldı
İTÜ yerleşkesinde yangın çıktı! Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

Gündem

İTÜ yerleşkesinde yangın çıktı! Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23