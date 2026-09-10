Fatih'te 25 bin metrekarelik tarihi Yedikule Bostanları yeniden tarıma açılıyor

Fatih Yedikule'de, Yedikule Hisarı'nın hemen dibindeki 25 bin metrekarelik tarihi bostan alanı yeniden tarıma kazandırılıyor. 19. yüzyıl Osmanlı haritalarında "İsmail Paşa Bostanı" olarak görülen Yedikule Bostanları, Fatih Belediyesi'nin başlattığı projeyle yeniden ekime açılıyor.

İstanbul'un marul, pazı, dereotu, kuzukulağı ve semizotu ihtiyacını karşılayan alandaki çalışmayla üretim kültürünün yaşatılması, toprağın işlenmesi ve ürün yetiştiriciliğinin artırılması hedefleniyor.

"Bir peyzaj düzenlemesi, bir park alanı düzenlemesi değildir"

Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, Yedikule Surları'nın yanı başındaki alanın çok uzun yıllardır bostan vasfını yitirdiğini, buna karşılık tarihi paftalarda dahi bostan olarak göründüğünü anlattı. Birkaç ay öncesine kadar atıl araçlarla dolu olan ve istenmeyen görüntülerin bulunduğu alan için hazırlanan projeyi İstanbul Teknik Üniversitesi'nden Hayriye Eşbah çizdi.

Turan, "Buradaki proje altını çizerek söylüyorum. Bir peyzaj düzenlemesi, bir park alanı düzenlemesi değildir" dedi.

Çalışmayı tarihi bostanların yeniden canlandırılması projesi olarak tanımlayan Turan, bölgede yaklaşık yüz yıllardır üretim yapan bostancıların şimdiki temsilcilerinin, evlatlarının bostancılık yapmaya devam ettiğini söyledi. Uzun yıllar önce kaybolan bu fonksiyon, paydaşlarla görüşülerek üretim ve şehir içi tarım yapılacak şekilde yeniden canlandırılacak.

Bostan alanları belediye eliyle işletilmeyecek

Turan, projenin 3-4 ay içinde, 2026 sonuna kadar tamamlanacağını, bölgenin bu tarihe kadar "çok nitelikli bir bostan alanına" dönmüş olacağını belirterek, "Bu projedeki bostan alanlarını biz belediye eliyle işletmeyeceğiz" dedi.

Bostancılarla görüştüklerini aktaran Turan, "Beton veya benzeri şeyleri kullanmadan parselasyonlar yapacağız. Sulama sistemlerini ayarlayacağız. Tahsisler yapılacak" ifadelerini kullandı.

Yedikule'nin tarih boyunca meşhur olan marulu, pazısı, dereotu, maydanozu ve kuzukulağının üretiminin daha güzel hale getirileceğini dile getiren Turan, İstanbul'da pazarlarda satılan maydanoz, dereotu ve kuzukulağının birçoğunun bu bölgedeki bostanlardan geldiğini söyledi. Fatih'e birçok yeşil alan ve park kazandırdıklarını da sözlerine ekledi.

60 yıldır bostancılık yaptığını söyleyen İsmail Şıvgın ise alınan karardan memnuniyetini dile getirdi.