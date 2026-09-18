Fatih'te 2 kişinin öldüğü döviz bürosu saldırısında 12 şüpheli adliyeye sevk edildi

Fatih'te 2 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin yaralandığı döviz bürosundaki silahlı kavgaya ilişkin gözaltındaki 12 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 11'i Asayiş Şube Müdürlüğü'nden, yaşı küçük olan biri ise Çocuk Şube Müdürlüğü'nden adliyeye gönderildi.

Nuruosmaniye Mahallesi'ndeki döviz bürosundan 14 Eylül'de silah sesleri yükseldi. Ofiste bulunan bazı kişilerin pencereden tenteye atlayarak hızla olay yerinden kaçtığı belirlendi. Olay yerine giden polis, Adnan Aksoy (30) ile kardeşi Kadir Aksoy'u (27) silahla vurulmuş halde buldu. Sağlık ekipleri 2 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi; yaralanan E.A. (19) ve B.S. (33) hastaneye kaldırıldı.

Gözaltı sayısı 12'ye yükseldi

Cinayet Büro Amirliği'nin başlattığı çalışmada polis, ilk dalga operasyonda 10 kişiyi gözaltına aldı. Olayla ilgileri olduğu belirlenen, biri yaşı küçük iki kişinin daha alınmasıyla gözaltı sayısı 12'ye yükseldi.

Asayiş Şube Müdürlüğü'nde sorgulanan şüphelilerin, ifadelerinde birbirlerini olayda ateş eden kişi olarak suçladıkları öğrenildi. Büronun sahibi Kemal E.'nin ise ölenlerin konuşmak amacıyla bürolarına geldiklerini, aralarında çıkan tartışmanın ardından silahların "bir anda" patladığını söylediği belirlendi.

Büroda sahte 2 milyon 580 bin dolar

Olayın yaşandığı ofiste inceleme yapan polis, 2 milyon 580 bin dolar sahte para buldu. Paraların büroda hangi amaçla bulunduğunun tespiti için araştırmanın sürdüğü belirtildi. Polis, olayın nedeninin şüpheliler arasında yaşanan eski bir husumet olduğunun değerlendirildiğini belirtti.

Silah Yenikapı'da denizden çıkarıldı

Saldırıda kullanılan silah, Yenikapı'da dalgıç polisler tarafından denizden çıkarıldı. Olay yerinde de bir silah bulunmuştu. Kaç silahın kullanıldığının, bu iki silah ile olay yerindeki boş kovan ve çekirdeklerin incelenmesi sonucunda belirleneceği öğrenildi.