Fatiha suresi okunuşu anlamı | Fatiha suresi faziletleri nelerdir?
Her namaz sırasında okunan Fatiha suresinin okunuşu, anlamı sık sık araştırılıyor. Peki, Fatiha suresinin faziletleri nedir ne için okunması tavsiye edilir?
Günün büyük bir kısmında pek çok kişi Fatiha suresini sık sık okur. Peki, Fatiha suresinin anlamı nedir meali?
Fatiha suresi okunuşu anlamı
Bismillahirrahmanirrahim
Elhamdulillâhi rabbil'alemin
Errahmânir'rahim
Mâliki yevmiddin
İyyâke na'budu Ve iyyâke neste'în
İhdinessirâtal mustakîm
Sirâtallezine en'amte aleyhim
Ğayrilmağdûbi aleyhim ve leddâllîn
Fatiha suresi Türkçe anlamı:
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla
Hamd, Alemlerin Rabbi
Rahman, Rahim
Hesap ve ceza gününün maliki Allah'a mahsustur.
Yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz.
Bizi doğru yola,
Kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet, gazaba uğrayanlarınkine ve sapkınlarınkine değil.
Fatiha suresi faziletleri nelerdir?
Fatiha suresi fiil ve davranışlarınızı zabteder ve sözlerinizi düzene koyar.
Haset, kibir, ucub ve gurur gibi hastalıklarınıza şifa olur.
Sinir gibi negatif tüm davranışlarınızdan kurtulmanıza yardımcı olur.
Fatiha suresi, mikrop, hastalık, haset ve nefret gibi tüm manevi belaları defeder .