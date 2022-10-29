Fatiha suresi okunuşu anlamı | Fatiha suresi faziletleri nelerdir?

Günün büyük bir kısmında pek çok kişi Fatiha suresini sık sık okur. Peki, Fatiha suresinin anlamı nedir meali?

Fatiha suresi okunuşu anlamı

Bismillahirrahmanirrahim

Elhamdulillâhi rabbil'alemin

Errahmânir'rahim

Mâliki yevmiddin

İyyâke na'budu Ve iyyâke neste'în

İhdinessirâtal mustakîm

Sirâtallezine en'amte aleyhim

Ğayrilmağdûbi aleyhim ve leddâllîn

Fatiha suresi Türkçe anlamı:

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla

Hamd, Alemlerin Rabbi

Rahman, Rahim

Hesap ve ceza gününün maliki Allah'a mahsustur.

Yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz.

Bizi doğru yola,

Kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet, gazaba uğrayanlarınkine ve sapkınlarınkine değil.

Fatiha suresi faziletleri nelerdir?

Fatiha suresi fiil ve davranışlarınızı zabteder ve sözlerinizi düzene koyar.

Haset, kibir, ucub ve gurur gibi hastalıklarınıza şifa olur.

Sinir gibi negatif tüm davranışlarınızdan kurtulmanıza yardımcı olur.

Fatiha suresi, mikrop, hastalık, haset ve nefret gibi tüm manevi belaları defeder .