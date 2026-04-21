Milletin sırtından pavyon sefası MHP lideri Bahçeli: Seçim oyuncak değildir CHP, çocukların psikolojisini bozuyor Artık tek yaşamak evli yaşmaktan daha maliyetli! CHP’li belediyede ihale peşkeşi: Milletin parasını böyle savuruyorlar Ömer Çelik'ten sert çıkış! 'Sözleri yok hükmünde' Küresel zorba Trump’tan İran itirafı: Nükleer meteryalleri çıkarmak zor olacak Özgür Özel’i yerin dibine soktu! Çürümüşlükle yüzleş nedamet getir Aralarında Onursal Adıgüzel de var! Ataşehir yolsuzluğunda yeni gelişme Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'den beklenmedik tutum! İfade vermeyi reddetti, sebebini açıkladı
Medya Fatih Ürek’in milyonluk mirasında son perde! 170 milyonluk malikane ve pırlantalar paylaşıldı: Sanatçının vasiyeti için düğmeye basıldı!
Medya

Fatih Ürek’in milyonluk mirasında son perde! 170 milyonluk malikane ve pırlantalar paylaşıldı: Sanatçının vasiyeti için düğmeye basıldı!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Fatih Ürek’in milyonluk mirasında son perde! 170 milyonluk malikane ve pırlantalar paylaşıldı: Sanatçının vasiyeti için düğmeye basıldı!

Geçtiğimiz ocak ayında vefat eden trans şarkıcı Fatih Ürek’in dudak uçuklatan servetiyle ilgili merak edilen hukuki süreç tamamlandı. Sahne dünyasının renkli isminin mirası iki kız kardeşi arasında bölüştürülürken, sanatçının en büyük hayali olan "okul yaptırma" vasiyeti için de resmi adımlar atılmaya başlandı.

Hukuki sürecin netleşmesiyle birlikte Ürek’ten geriye kalan dev servetin dökümü ortaya çıktı. Bodrum Yokuşbaşı’ndaki 170 milyon TL değerindeki efsanevi malikane, Ataşehir’deki 5 daire, lüks araçlar ve bankadaki nakit varlıklar, sanatçının kız kardeşleri Sevil Ürek ile Nurgül Fırat arasında paylaştırıldı. Ürek’in sahnelerde ışıldayan pırlanta ve değerli mücevherleri de artık kardeşlerinin mülkiyetinde.

 

15 Ekim 2025’te geçirdiği kalp krizinin ardından aylarca yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren ve 30 Ocak’ta hayatını kaybeden Fatih Ürek’in mal varlığıyla ilgili spekülasyonlar son buldu. Ürek’in mirası, resmi işlemlerin ardından yasal varislerine devredildi.

 

DUDAK UÇUKLATAN SERVET

Hukuki süreçlerin tamamlanmasıyla birlikte Fatih Ürek’ten geriye kalan mal varlığının dökümü ve yeni sahipleri netleşti.

Posta'da yer alan habere göre, Bodrum Yokuşbaşı’nda yaklaşık 170 milyon TL değerindeki dev malikane, Ataşehir’de bulunan 5 adet daire, yaklaşık 6 milyon TL değerindeki lüks araç, banka hesaplarındaki nakit varlıklar ile sanatçının sahne şovlarından hafızalara kazınan değerli pırlanta ve mücevherleri, kız kardeşleri Sevil Ürek ve Nurgül Fırat arasında paylaştırıldı.

 

SATIŞ İŞLEMLERİ BEKLEMEDE

Edinilen bilgilere göre, taşınmazların ve aracın mülkiyeti kardeşlere geçmiş olsa da henüz satışa yönelik somut bir adım atılmadı. Bodrum ve Ataşehir'deki gayrimenkullerle ilgili bürokratik işlemlerin devam ettiği öğrenildi.

 

MİRAS KAVGALARINA YALANLAMA

Sanatçının menajeri Mert Siliv, miras sürecinde aile içinde kavga yaşandığı iddialarını kesin bir dille yalanladı. Siliv, ailenin uzun süre yas tuttuğunu ve mal paylaşımı için herhangi bir aceleci tavır sergilemediklerini, işlemlerin tamamen hukuki rutin içerisinde ilerlediğini belirtti.

 

VASIYETİ OKUL YAPTIRMAK

Fatih Ürek’in sağlığında sık sık dile getirdiği "okul yaptırma" vasiyeti için bir vakıf kurulması ve özellikle çocuklarla hayvanlara yönelik projelere ağırlık verilmesi planlanıyor.

Fatih Ürek’in mal varlığı ortaya çıktı! Toplumu çürüterek neler almış neler
Fatih Ürek’in mal varlığı ortaya çıktı! Toplumu çürüterek neler almış neler

Medya

Fatih Ürek’in mal varlığı ortaya çıktı! Toplumu çürüterek neler almış neler

hızlı tükenir inanamazsın...

iki kıvırıp dünyanın servetini edinmiş. Başka bir Ülke halkı sırtından bu kadar ucuz servet edinilmesine fırsat vermez bu toplumumuzun ne kadar cahil ve saf olduğunu gösteriyor.
