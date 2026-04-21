Fatih Ürek’in milyonluk mirasında son perde! 170 milyonluk malikane ve pırlantalar paylaşıldı: Sanatçının vasiyeti için düğmeye basıldı!

15 Ekim 2025’te geçirdiği kalp krizinin ardından aylarca yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren ve 30 Ocak’ta hayatını kaybeden Fatih Ürek’in mal varlığıyla ilgili spekülasyonlar son buldu. Ürek’in mirası, resmi işlemlerin ardından yasal varislerine devredildi.

DUDAK UÇUKLATAN SERVET

Hukuki süreçlerin tamamlanmasıyla birlikte Fatih Ürek’ten geriye kalan mal varlığının dökümü ve yeni sahipleri netleşti.

Posta'da yer alan habere göre, Bodrum Yokuşbaşı’nda yaklaşık 170 milyon TL değerindeki dev malikane, Ataşehir’de bulunan 5 adet daire, yaklaşık 6 milyon TL değerindeki lüks araç, banka hesaplarındaki nakit varlıklar ile sanatçının sahne şovlarından hafızalara kazınan değerli pırlanta ve mücevherleri, kız kardeşleri Sevil Ürek ve Nurgül Fırat arasında paylaştırıldı.

SATIŞ İŞLEMLERİ BEKLEMEDE

Edinilen bilgilere göre, taşınmazların ve aracın mülkiyeti kardeşlere geçmiş olsa da henüz satışa yönelik somut bir adım atılmadı. Bodrum ve Ataşehir'deki gayrimenkullerle ilgili bürokratik işlemlerin devam ettiği öğrenildi.

MİRAS KAVGALARINA YALANLAMA

Sanatçının menajeri Mert Siliv, miras sürecinde aile içinde kavga yaşandığı iddialarını kesin bir dille yalanladı. Siliv, ailenin uzun süre yas tuttuğunu ve mal paylaşımı için herhangi bir aceleci tavır sergilemediklerini, işlemlerin tamamen hukuki rutin içerisinde ilerlediğini belirtti.

VASIYETİ OKUL YAPTIRMAK

Fatih Ürek’in sağlığında sık sık dile getirdiği "okul yaptırma" vasiyeti için bir vakıf kurulması ve özellikle çocuklarla hayvanlara yönelik projelere ağırlık verilmesi planlanıyor.