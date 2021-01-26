Fatih, Türkalı-2 kuyusuna ulaştı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Fatih gemisinin yeni sondaj lokasyonu olan Türkali-2 kuyusuna ulaştığını duyurdu.
Dönmez, Twitter paylaşımında “Fatih, hazırlıklarının ardından Sakarya Gaz Sahası’ndaki çalışmalarına başlayacak. Karadeniz’in Fatih’i çalışmalarını aralıksız sürdürüyor” ifadelerini kullandı. Fatih, Sakarya Gaz Sahası’ndaki doğal gaz keşfinden sonra sondajı yapılan ilk derin deniz tespit kuyusu olan Türkali-1’deki çalışmalarını 77 günde 18 Ocak’ta başarıyla tamamlamıştı.