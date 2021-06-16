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Gündem Fatih Tezcan'dan Sedat Peker açıklaması
Gündem

Fatih Tezcan'dan Sedat Peker açıklaması

Sedat Peker'in yayınlayacağı video nedeniyle korku içinde olduğu yönündeki iddialar üzerine sert bir açıklama yapan gazeteci Fatih Tezcan, "Herhangi bir insandan korkan şerefsiz, haysiyetsiz, namussuz ve onursuzdur" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-06-16 23:03:00 -

Sedat Peker'in 'kendisi hakkında da bir video yayınlayacağının ve bundan korkacağının' söylendiğini ifade eden Fatih Tezcan bu söylemlerin iftira olduğunu savundu. Youtube kanalı Analiz TV'de açıklama yapan Tezcan, "Sedat Peker dahil olmak üzere tepeden tırnağa 8 milyar yaşayan insanın tamamını kast ederek söylüyorum, herhangi bir canlıdan gerek yok Sedat Peker'e, herhangi bir insandan korkan şerefsiz, haysiyetsiz, namussuz ve onursuzdur" dedi.

"Benim herhangi bir insandan korkacağımı dile getiren de aynı şekilde şerefsiz ve onursuzdur" diyen Tezcan, "Ben Allah'ın yarattığı hiçbir insandan korkmam. Hatam varsa da size açıklarım. İsteyen de istediğini yayınlasın" ifadelerini kullandı.

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Yorumlar

Bozok

Aslanım koççum benim.
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Tsli

Gorustuysem serfsiz halsiyetsiz..... Diyen biri daha vardi. 
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